Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

U Višem sudu u Podgorici danas su završne riječi riječi iznijeli advokati odbrane u predmetu protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, kao i sama Medenica.

Presuda će biti izrečena 28. januara.

Medenica je u završnoj riječi kazala da korača kroz život uzdignuta čela.

"Neće Vesna progovoriti. Na žalost tužioca, čak i da bude presuda od 20 godina zatvora, a imajući u vidu moju životnu dob, neću je izdržati u zatvoru", kazala je danas Medenica.

Pred specijalnim vijećem sutkinje Vesne Kovačević, specijalni tužilac Jovan Vukotić juče je u završnoj riječi u Višem sudu u Podgorici, rekao da okrivljena Vesna Medenica nije bila obični član kriminalne organizacije njenog sina Miloša Medenice, već da je predstavljala institucionalnu zaštitu, koja se i te kako interesovala kako za parnične tako i za krivične predmete.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je u završnoj riječi tražilo po 20 godina zatvora za Vesnu i Miloša Medenicu, rekao je specijalni tužilac Vukas Radonjić. Osim toga, predložili su i novčane kazne od po 100.000 eura.