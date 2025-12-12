Nakon objavljivanja fotografija sa Epstinovog imanja, sada su poznati novi detalji.

Izvor: House Oversight Democrats

Objavljeno je 19 slika, za koje je odbor naveo da potiču sa Epstinovog imanja, potvrđuju da je finansijer ranije bio povezan sa širokim spektrom moćnih i istaknutih ljudi, čije su veze sa njim sada pod značajnom istragom.

Jedna fotografija objavljena u petak prikazuje, kako izgleda, činiju sa šaljivim kondomima sa karikaturom Trampovog lica; na posudi stoji natpis "Tramp kondom 4,50 dolara", a svaki kondom ima Trampovo lice uz tekst:"Ja sam ogroman".

Druga fotografija prikazuje Trampa sa šest žena sa havajskim lejovima, čija su lica odborom redigovana. Ostale prikazuju Stiva Benona i Epstina kako se fotografišu u ogledalu; Bila Klintona sa Epstinom, Gilen Maksvel i još jednim parom; kao i tehnološkog milijardera Bila Gejtsa sa bivšim princom Endrjuom. Bivši predsednik Harvard univerziteta Leri Samers i advokat Alan Deršovic takođe se pojavljuju na fotografijama sa imanja. Nijedna od objavljenih slika ne prikazuje se**ualno nedolično ponašanje, niti se vjeruje da prikazuju maloljetne djevojke. Nije odmah bilo jasno kada su i gdje snimljene ili ko ih je snimio.

Pogledajte galeriju slika:

Vidi opis Ovo su fotografije svjetske elite koje kriju od javnosti: Otkrivene scene sa Epstajnovih žurki (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 16 / 16

Odbor, koji predvode republikanci, dobio je ove fotografije od Epstinovog imanja kao dio svoje tekuće istrage. Panel je do sada objavio desetine hiljada dokumenata, mejlova i komunikacija dobijenih od imanja, koji nastavljaju da otvaraju nove linije istraživanja.

U četvrtak su advokati imanja poslali pismo odboru, navodeći da oni mogu pregledati video-snimke i fotografije koje su zatražili, a koje su "snimljene na bilo kojoj nekretnini u vlasništvu, zakupu, pod upravom ili korišćenoj od strane Epstina od 1. januara 1990. do 10. avgusta 2019".

Preko 95.000 fotografija

"Kao i jučerašnja dostava, i ova uključuje dokumente koji možda nisu relevantni, ali koje imanje nije moglo da potvrdi da li su snimljeni na nekretnini u vlasništvu, zakupu ili korišćenoj od Epstina. Imanje je izvršilo minimalne redakcije na ovim fotografijama; redakcije su ograničene na golotinju", napisali su advokati.

Kongresmen Robert Garsija, vodeći demokrata u Odboru za nadzor, izjavio je da najnoviji materijal od imanja sadrži preko 95.000 fotografija, uključujući slike bogatih i moćnih muškaraca koji su provodili vrijeme sa Džefrijem Epstinom i "hiljade fotografija žena i Epstinovih nekretnina".

"Vrijeme je da se okonča ovo prikrivanje Bijele kuće i da se donese pravda preživelima Džefrija Epstina i njegovih moćnih prijatelja. Ove uznemirujuće fotografije postavljaju još više pitanja o njemu i njegovim odnosima sa nekim od najmoćnijih ljudi na svijetu. Nećemo se zaustaviti dok američki narod ne dobije istinu. Ministarstvo pravde mora da objavi sve fajlove, odmah", naveo je on.

Klinton nikada nije bio optužen od strane organa gonjenja za bilo kakvo nedolično ponašanje povezano sa Epstinom, a portparol je više puta rekao da je prekinuo kontakte sa Epstinom prije njegovog hapšenja 2019. godine i da nije znao za njegove zločine.

Portparol Bila Gejtsa više puta je demantovao da je Epstin ikada radio za Gejtsa. Gejts je ranije rekao da žali zbog susreta sa Epstinom, rekavši u intervjuu sa Andersonom Kuperom za CNN 2021. godine: "Bila je ogromna greška provoditi vrijeme sa njim i davati mu kredibilitet time što sam bio tamo".

Trampove veze sa Epstinom dobro su poznate. Njih dvojica bili su dio istih društvenih krugova na Menhetnu i u Palm Biču. Ali Tramp nikada nije optužen za bilo kakvo krivično djelo, a on i njegov tim su ranije Epstina nazivali "odvratnim tipom" koga je Tramp izbacio iz svog kluba.

Tramp je znao sve

U nedavno objavljenoj seriji mejlova koje je odbor pružio, Epstin je tvrdio da je Tramp "provodio sate" sa jednom od njegovih najpoznatijih tužiteljki, pokojnom Virdžinijom Džufre. Epstin je takođe pisao u mejlu da je Tramp "znao za djevojke", što se, izgleda, odnosi na Trampovu tvrdnju da je izbacio Epstajna iz Mar-a-Laga jer je "vadio" mlade žene koje su tamo radile. Nakon objave tih mejlova, Tramp i Bela kuća opisali su ovo kao prevaru, a portparolka Karolin Levit rekla je da mejlovi "ne dokazuju apsolutno ništa osim da predsjednik Tramp nije učinio ništa loše".

Izvor: X/@Chesschick01

Pregled hiljada stranica Epstinovih mejlova koji je uradio CNN pokazuje da se Epstajn tokom godina često pozivao na Trampa ponekad da bi analizirao njegovo ponašanje, ponekad da bi tračao, a ponekad samo da bi sebe predstavio kao osobu sa "posebnim uvidom" u čovjeka koji je postao predsjednik. Drugi koji su bili u vezi sa Epstinom suočili su se sa profesionalnim ili drugim posledicama zbog tog odnosa, iako ni oni nisu bili optuženi za bilo kakvo kriminalno djelo.

Izvor: X/@Chesschick01

Leri Samers je uzeo odsustvo od nastave na Harvardu i podneo ostavku u odboru kompanije OpenAI; rekao je da je "duboko posramljen" zbog održavanja veza sa Epstinom i da će, povlačeći se iz javnih uloga, raditi na "obnavljanju povjerenja i popravljanju odnosa sa ljudima koji su mi najbliži". Endrju Mauntbaten-Vindsor odrekao se korišćenja svojih kraljevskih titula, a poricao je bilo kakve optužbe za nedolično ponašanje.