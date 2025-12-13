Asanović i njen advokat tvrde da su joj oduzeti službena značka, legitimacija, oružje i ključevi kancelarije, a da joj nisu vraćeni niti je bila pozvana da se javi na posao.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Kako prenosi portal Dan, glavnoj policijskoj inspektorki Nataši Asanović, iz Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada policije, uručen je otkaz zbog navodnog neopravdanog izostanka sa posla duže od pet dana, iako je u tom periodu bila na suspenziji, saopštio je njen advokat Nebojša Asanović u krivičnoj prijavi podnesenoj Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Prema prijavi, rješenje o otkazu potpisao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, ali je na dokumentu, iznad potpisa, pogrešno odštampano ime „Danilo Šćepanović“. Otkaz je donesen 26. novembra za period od 16. do 23. septembra, dok je disciplinski postupak koji je bio osnova za suspenziju 5. septembra obustavljen, prenosi portal Dan.

Asanović i njen advokat tvrde da su joj oduzeti službena značka, legitimacija, oružje i ključevi kancelarije, a da joj nisu vraćeni niti je bila pozvana da se javi na posao. Takođe ukazuju na nepravilnosti u zakazivanju rasprava i ignorisanje njihovih obraćanja MUP-u.

U krivičnoj prijavi ministar, načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu i druga lica u MUP-u sumnjiče se za zloupotrebu službenog položaja i nesavjestan rad u službi.