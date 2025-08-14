Slavnog glumca sa 18 silovala dvojica, a danas radi u vladi: Prvi put progovorio o jezivom događaju i šok rekaciji oca

Met Stivenson je tek sada progovorio o svemu, a u ispovjesti je otkrio šta se tačno događalo kobne noći

Zvijezda nekada čuvene sapinice "Home and Away", Met Stivenson, koji je igrao Adama Kamerona od 1989. do 1994. godine, duži niz godinama se nije pojavljivao u javnosti, a iako se iz svijeta Holivuda povukao zbog ljubavi, tek sada je otkrio detalje bolne prošlosti koji su prethodili slavi.

Glumac je prvi put progovorio o stravičnom iskustvu koje je preživio sa samo 18 priznavši da je bio zlostavljan od strane dvojice muškaraca.

On je tada bio na poslovnoj prezentaciji o tome kako postati agent za nekretnine kada se napad dogodio. Nakon događaja, njegov potencijalni mentor mu je ponudio piće, ali mu se odmah "zavrtjelo u glavi".

"Ovaj drugi tip se tada pojavio niotkuda. Bio sam paralizovan, bio sam jak dječak, bio sam dobar sportista, ali sam bio paralizovan", rekao je Met koji tvrdi da su ga potom ti muškarci tako onesviješćenog silovali.

Sledećeg dana, Met je otkrio da se probudio i našao se u istoj sobi, ali nikoga nije bilo u blizini.

"Bio sam u prilično jakim bolovima i zakasnio sam na posao. Rekao sam tati: 'Mislim da sam upravo silovan', a on je to ignorisao", otkrio je.

Met je dan nakon tragičnog događaja dobio poziv u kojem su ga obavijestili da je dobio ulogu u seriji "Komšije".

Na kraju se proslavio ulogom u seriji "Home and Away" devedesetih, da bi potom šokirao fanove kada je napustio tada najpopularnije ostvarenje nakon pet godina i 500 epizoda.

Met Stivenson u "Home Away" Izvor: YouTube

Doduše, još 2019. godine, Met je otkrio da je pravi razlog zašto je napustio glumu ljubav.

"Nakon što sam napustio 'Home and Away', putovao sam tri godine i kada sam se vratio, imao sam 27 godina. Upoznao sam ženu koju sam volio i željeli smo porodicu", rekao je za "The Daily Telegraph".

"Sa tim dolazi i odgovornost, pa sam potražio neki siguran posao i to je posao u vladi koju radim od tada."

Met istražuje krađu identiteta za vladu od 2001. godine. On i njegova supruga imaju dvije ćerke, 24 i 21 godinu.

Tokom svoje televizijske karijere, glumac rođen u Viktoriji je takođe imao uloge u serijama "Blue Heelers", "MDA", "City Homicide" i "Offspring".