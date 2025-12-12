Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da će regulacija vještačke inteligencije izazvati žestoku borbu za moć između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država pod vođstvom Donalda Trampa.

Izvor: Russian Government / Alamy / Profimedia

Angela Merkel, bivša kancelarka Njemačke, upozorila je na mogućnost da će vještačka inteligencija "izazvati" sledeći veliki sukob između Evrope i Amerike, predvidevši da će Evropa ući u žestoku borbu za moć sa SAD pod vođstvom Donalda Trampa.

Na događaju koji je organizovao časopis "Štern" u Berlinu, Merkelova je pozvala na obavezujuće propise koji regulišu upotrebu vještačke inteligencije, prenosi Bild. Bila je posebno otvorena u svojim kritikama Trampove administracije.

"S jedne strane, smatram to fascinantnim, ali s druge strane, to je jasan poziv da uspostavimo zaštitne ograde, da to regulišemo. Ovo će biti sledeća velika bitka sa Sjedinjenim Američkim Državama oko pitanja da li možemo ili ne možemo regulisati digitalne medije", rekla je Merkelova.

Merkelova veruje da će SAD pokušati da spriječe regulaciju vještačke inteligencije.

"Biće veoma jak pritisak da se to ne uradi. Svako ko jednostavno pusti algoritme da slobodno rade, a da ne zna kako funkcionišu i ko ih kontroliše, biće 'uskraćen za nešto što treba da znamo'", rekla je bivša kancelarka.

Tramp je upravo potpisao izvršnu naredbu kojom se zabranjuje američkim državama da uvode sopstvene propise za vještačku inteligenciju. Ovim je odbacio pozive za više mehanizama kontrole. Tramp je rekao da će u globalnoj trci za prevlast vještačke inteligencije biti "samo jedan pobjednik".

Bivša kancelarka je generalno uznemirena Trampovom novom bezbjednosnom strategijom. Iako je na događaju naglasila da "mi kao Evropljani nikada ne bi trebalo da prekinemo veze sa SAD, ali takođe ne možemo prihvatiti način na koji nas sada posmatraju", rekla je Merkelova.

EU vide kao "problematičan faktor"

Prema riječima Merkelove, organizacije poput Evropske unije se u SAD vide kao "problematičan faktor". Ipak, Merkelova ostaje pobornica američkog načina života.

"Umjesto da pregovaraju sa EU kao celinom, pokušavaju se pridobiti pojedinačne države članice. Ovo ne može biti u interesu Evrope. Farmerke, Brus Springstin i zapadna obala Sjedinjenih Američkih Država će, naravno, ostati mjesta čežnje, a Amerika i dalje ima toliko toga da nam ponudi u kulturnom smislu", rekla je Merkelova.