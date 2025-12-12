Pretresi su počeli oko 18 časova, po nalogu direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Darka Vukčevića.

U bjelopoljskom zatvoru u toku je opšti pretres koji izvode službenici spuškog zatvora, saznaju "Vijesti" iz više izvora.

Jedan od sagovornika kazao je da će zatvorski policajci pretresti kompletan zatvor u Bijelom Polju, kao i da kontrolišu kolege koji su tamo zaposleni.