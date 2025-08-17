logo
Preminuo čuveni holivudski glumac: Nominovan je za Oskara, poznat po ulozi u filmovima o Supermenu

Autor Ana Živančević
Terens Stamp nominovan je za Oskara 1962. godine, a iza sebe je ostavio bogatu i impresivnu glumačku karijeru.

Preminuo čuveni holivudski glumac Izvor: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Terens Stamp, glumac rođen u Engleskoj, koji je zablistao kao mlada zvijezda tokom 1960-ih i bio hvaljen za uloge u filmovima "Billy Budd", "The Collector" i "Far From the Madding Crowd", nezaboravno je tumačio negativca Generala Zoda u filmovima o Supermenu i bio je zapažena figura u filmu Stivena Soderberga "The Limey", preminuo je u nedjelju, potvrdila je njegova porodica za Rojters. Imao je 87 godina.

"Iza sebe ostavlja izuzetno stvaralačko nasljeđe, i kao glumac i kao pisac, koje će i dalje dirati i inspirsati ljude godinama koje dolaze", navela je porodica.

Stamp je svojim prodornim, plavim očima i snažnim osjećajem integriteta unosio posebnu energiju u sve svoje uloge.

Za ulogu u filmu "Billy Budd" iz 1962. godine bio je nominovan za Oskara za najboljeg sporednog glumca.

U novije vrijeme pojavio se u filmu Tima Bartona "Big Eyes" iz 2014. godine, gdje je tumačio uticajnog umjetničkog kritičara koji prezire rad Margaret Kin, iako je on izuzetno popularan među širom publikom. Godinu dana ranije, 2013, glumio je još jednog estetu, umjetničkog lopova koji je postao doušnik u filmu "The Art of the Thief". Njegove posljednje uloge bile su kratka pojava u filmu Edgara Rajta "Last Night in Soho" iz 2021. godine, kao i uloga u TV seriji "His Dark Materials".

Stamp se kratko pojavio na početku filma "Superman" iz 1977. godine, u kratkoj ali veoma upečatljivoj sceni u kojoj su general Zod i njegovi saučesnici protjerani sa planete Kripton. Stampov Zod vraćen je kao glavni negativac u nastavku iz 1980. godine. U "Superman II", Zod zajedno sa svojim dvojicom saučesnika unio je pravi osjećaj prijetnje koji je nedostajao u prvom dijelu (u kome je Džin Hekman kao Leks Lutor bio više prijateljski nastrojeni negativac).

