Snežana Babić Sneki prisjtila se saradnje sa Marinom Tucaković, koja je već pri prvom susretu jednom rečenicom pjevačicu ostavila bez teksta.

Izvor: MONDO / STEFAN STOJANOVIĆ

Sneki i dalje važi za pjevačicu s najdužim nogama na estradi, a već sa 16 godina počela je da nastupa sa svojim orkestrom u kafani „Sloboda“, gdje su svoje prve korake pravila mnoga poznata estradna imena.

Kasnije su uslijedili albumi i hitovi, a pjesmu „Takni me, takni“, koja je postala njena lična karta, Sneki možda ni ne bi snimila da nije bilo Marine Tucaković, koja ju je pri prvom susretu ostavila bez teksta rekavši: „Sedi, ti ćeš biti zvijezda.“

Vidi opis "Ti nemaš hit": Marina Tucaković jednom rečenicom poznatu pjevačicu ostavila bez teksta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO, screenshot Prva TV Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Prva Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Prva Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 7 / 7

Imala sam veliku tremu tada, jer sam znala ko je Marina Tucaković i gdje idem. Kasnije sam imala čast i zadovoljstvo da se sa njom malo i družim dok smo radili pjesme. Sećam se da smo 'Takni, me takni' kao pesmu snimili poslednju. Ja sam bila ubjeđena da je taj album već gotov i super, a Marina meni kaže: 'Ti nemaš hit'", ispričala je Sneki u emisiji "In3gantno" na K1.

Priznaje da je bila u šoku i odmah upitala Marinu kako to ona nema hit.

"A Marina meni kaže 'Ne, tebi treba nešto drugo'. Odmah sam je pitala šta, a ona je samo rekla: 'Futo, daj gitaru'. Onda je Futa zapjevao: 'Joj, joj, joj još malo mili moj...Takni, me takni...' Ja sam je pitala 'Joj je l misliš da treba to da pjevam?', nešto mi je to bilo lascivno, ali Marina je bila sigurna: "Da, baš takva kakva jesi, sa tim dugim nogama, baš to treba da pjevaš", otkrila je Babićeva.



