"Vidim te šta radiš, pratim te": Istina o prijetećim porukama koje je Nataša Bekvalac slala ženi Danila Ikodinovića

U jednom trenutku Nataša Bekvalac bila je optužena da je slala prijeteće poruke Maji Ognjenović, sada već bivšoj ženi Danila Ikodinovića. Međutim, otkriveno je da te poruke nisu bile namijenjene njoj.

Izvor: MONDO/Matija Popović/Pink/screenshot/MN Press

Kao bomba je odjeknula vijest da se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović navodno razvode nakon 9 godina braka. Kako navode domaći mediji Maja je otputovala za Italiju, dok je Danilo ostao u Beogradu. Oni su se dogovorili da se mirno raziđu.

Poznati vaterpolista ima dva braka iza sebe, a jedan je sa poznatom pjevačicom Natašom Bekvalac. Svojevremeno je kružila priča da je Nataša uhodila Maju. Međutim, pjevačica je sama priznala da je uhodila drugu ženu.

"Nepravedno sam optužena da sam uhodila Maju jer je u pitanju neki drugi muž i njegova sadašnja žena... Došlo je do zabune... Moja ćerka je nešto mutila sa brojevima telefona i dobila sam obavještenje da se pridružila Vajberu. Pisala sam joj: 'Vidim te šta radiš', 'Pratim te', 'Za petama sam ti', 'Dišem ti za vrat'... Kada sam vidjela da je na fotografiji na Vajberu crna žena, shvatila sam da sam pogriješila i da to nije moja ćerka", prepričala je Nata neprijatnu situaciju u kojoj se našla.

Nataša iza sebe ima tri braka, te je često na meti osuda da lako stupa u brakove i da se još lakše razvodi, a ona poručuje:

"Meni uopšte nije lako, samo tako izgleda! Ne razvodim se lako, već sa razlogom".

Kaže da je u odličnim odnosima sa svim bišim muževima osmim sa jednim.

"U dobrim sam odnosima sa svim muškarcima koji su dio moje prošlosti, osim sa jednim. Ne mogu da se odlučim koga sam najviše voljela... Voljela sam ih sve drugačije i jako!",