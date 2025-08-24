Nataša Bekvalac "zapalila" Novi Pazar: Novosađanka u haljini sa izazovnim šlicem oduševila publiku

Pjevačica Nataša Bekvalac nastupila je na festivalu "Stari grad", gde je priredila pravi muzički spektakl i oduševila publiku svojim glasom, energijom i atraktivnim izgledom.

Izvor: Instagram/bekvalceva/printscreen

Popularna pjevačica Nataša Bekvalac priredila je pravi spektakl u Novom Pazaru, gdje je nastupila u okviru festivala "Stari grad". Treće večeri manifestacije, lijepa Novosađanka je privukla ogroman broj posjetilaca, te oborila rekord posjećenosti, ostavivši publiku bez daha kako svojim glasom, tako i scenskim nastupom.

Prije Nataše, publiku je zagrejao Dženan Lončarević, a atmosfera je kulminirala kada se ona pojavila na sceni u elegantnoj, dugačkoj toaleti s visokim šlicem u upečatljivoj ljubičastoj boji. Njen stajling, u kombinaciji sa harizmom i energijom, izazvao je ovacije.

Izvadila silikone iz grudi

Podsjetimo, Nataša je prije izvjesnog vremena odlučila da izvadi silikone koje je ugradila još u dvadesetim godinama a novi, prirodni izgled, pokazala je nedavno na koncertu na trgu u Lebanu. Bekvalčeva se sada oglasila putem društvene mreže Instagram, te otkrila kroz šta je prolazila u prethodnom periodu, koji nije bio nimalo lak.

"I ovako već 25 godina sa vama prolazim sve faze svog života, svaki pad, svaki uspjeh, lomove i brodolome pa ponovo ustajanje. Iza mene je period koji nije bio lak i odlučila sam da ga prođem sama i u tišini. Hvala vam na predivnim porukama i što brinete, sa vama sam se uvjek osjećala sigurno i bila na sigurnom. Sada sam super, osjećam se dobro, snažno, stabilno", napisala je Nataša i dodala:

"Drage moje žene, mi nismo naše grudi, zadnjica, kosa, koža, mi smo energija,vibracija, ljubav, i sve ono što nas je dovelo do toga da danas budemo žene kakve jesmo. Otpustite sve što više nije vaše, odbacite sve što vas steže i boli. Ja jesam. Pripremam se za novu fazu svog života i jedva čekam da je čujete. Rastemo zajedno. S ljubavlju i poštovanjem. Vaša Nataša", napisala je Bekvalčeva.