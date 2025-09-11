Sestra Nataše Bekvalac preživjela pakao: Pozlilo joj u avionu, saopštili joj da ima rak pankreasa

Dragana Bekvalac, najstarija od sestara pjevačice, otkrila je detalje iz teškog životnog perioda.

Pjevačica Nataša Bekvalac izuzetno je vezana za porodicu, a naročito za sestre Kristinu i Draganu. Dok su Nataša i Kristina dobro poznate javnosti, najstarija Dragana (53) retko se pojavljuje u medijima i ne interesuje je popularnost, te se o njenom životu malo zna.

Ona je veoma uspješna, godinama vodi sopstveni biznis i vodi dva salone ljepote, u Novom Sadu i Beogradu. Srećno je udata za Mihaila Šekularca sa kojim ima dve ćerke, koje se bave muzikom i sportom. Njena ćerka Sara Šekularac, poznatija kao Zoi krenula je tetkinim stopama, te je već snimila i prvi album.

Svojim izgledom može se slobodno reći da može da parira mnogim mlađim ženama sa domaće estrade. Dragana trenutno boravi u Crnoj Gori odakle se i oglasila na svom Instagram profilu, a komentari na račun njenog izgleda su se nizali.

Podsjetimo, Dragana je svojevremeno ćerki čestitala rođendan na mrežama. Kako je opisala tog dana 11.4.1999. godine pozlilo joj je u avionu i hitno su sleteli kako bi se porodila. Tada su joj saopštili i da ima tumor pankreasa.

"Znate kako je bilo?! Bombardovanje... 11.4.1999. nisam nikada mogla da pišem o ovom periodu mog života.. jedan je od težih... muž u vojsku, tata ostaje u Srbiji a mi žene....same odlazimo u Loveč jer je tata tamo bio fudbalski trener... posto sam u 9-om mjesecu...pozlilo mi je u avionu. Slećemo i hitan porođaj... ostajem sama u bolnici među nepoznatim ljudima, ne znam jezik, ostavljaju me ne misleći da ću se za pola sata poroditi ranije dosta... i tada kreće pakao. Ona je jedino bila dobro, moja Sara. Umirem lagano od bolova i još mi saopštavaju da imam tumor na pankreasu i akutni pankreatitis. Ok. Post-porođajna depresija slijedi, i neću više ništa, neću ni da živim... aliiiii posle dvije nedelje prihvatam nju i tada kreće moj rolerkoster sa Zoi. Kako ona kaže 'majka ja ne znam šta ti više nije jasno' kada je bilo šta pitam -"pa nisi me rodila kada treba, a ne nešto drugo" i neka.... volim što je svoja, volim što zna sta neće, obožavam što je uradila sve ono što ja nisam smjela, što mi je kao mala rekla "hoću samo onako kako ja hoću slagala se ti ili ne". Bilo je teško, ali sam danas ponosna majka jedne samostalne, hrabre, inteligentne djevojke, jedne velike umjetničke duše, prvenstveno ispravne i jake žene. Volim te hrabra moja djevojčice. uvek ću biti uz tebe, sa tobom i iza tebe dok dišem, 24", napisala je Dragana Bekvalac.

