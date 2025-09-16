Igrao glavnu ulogu sa Šinom, a bio plaćen duplo manje: Poznati Alan konačno otkrio zašto je Čarli toliko zarađivao

Džon Krajer govorio je šta se dešavalo iza kulisa "Dva i po muškarca".

Izvor: Youtube printscreen/Two and a Half Men

Džon Krajer nije zarađivao ni približno koliko njegov kolega iz serije "Dva i po muškarca", Čarli Šin. Tokom posljednje godine Šinovog rada na popularnom sitkomu, zvijezda filma "Pluton" dobijao je skoro dva miliona dolara po epizodi, dok je Krajer zarađivao bar dvije trećine manje od te sume. Tek nakon Šinovog odlaska, njegova plata je porasla na 620.000 dolara po epizodi.

Njihove zarade ponovo su dospjele u centar pažnje nakon objavljivanja Netfliksove dokumentarne serije "aka Charlie Sheen", koja detaljno prikazuje Šinovu karijeru, ljubavne afere i ozloglašenu borbu sa drogom i alkoholom.

U dokumentarcu, Krajer tvrdi da su pregovori oko Šinovog ugovora "otišli van svake kontrole jer mu se život raspadao".

Uporedio ga sa diktatorom

Zvezda filma "Pretty in Pink" uporedio je Šina sa ozloglašenim svjetskim diktatorom.

"Vođa Sjeverne Koreje bio je čovjek po imenu Kim Džong-Il," objasnio je Krajer i dodao:

"Ponašao se ludo sve vrijeme, i zato je dobijao ogromne količine pomoći od zemalja koje su ga se toliko plašile da su mu bukvalno bacale novac."

"E pa, upravo to se ovdje dogodilo. Šinovi pregovori su potpuno podivljali jer mu se život raspadao. A ja, kome je u to vrijeme život bio prilično dobar, dobio sam trećinu od toga."

Krajer je dodao da je CBS bio pod velikim pritiskom da potpiše novi ugovor sa Šinom jer su unapred prodali još nekoliko sezona serije. Na kraju, Čarli Šin je 2011. godine otpušten iz serije zbog nestabilnog ponašanja, koje je uključivalo javne napade na tvorca serije, Čaka Lorija, kao i tvrdnje da je bio potplaćen.

Nakon otkaza, zvijezda filma "Major League", koji je tada tvrdio da ima "tigrovu krv", krenuo je na turneju. Ulogu je preuzeo Ešton Kučer, a sitkom se emitovao još četiri sezone.