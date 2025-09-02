Spavao sa 3.000 žena, dobio HIV, pa krio da je bolestan: Glumca izbacili iz serije zbog skandala

Jedan od najskandaloznijih glumaca današnjice, Čarli Šin, rođen je na današnji dan 1965, a problemi su počeli da ga prate još u srednjoj školi, gdje je pokazivao bahatost, bezobrazluk, nakon čega je i izbačen.

Holivudski glumac Čarli Šin važio je za jednog od najtalentovanijih glumaca svoje generacije. Ipak, njegov razuzdani stil života, poroci i skandali zasijenili su raskošan talenat i doveli do naglog pada karijere.

Sin slavnog glumca Martina Šina vrlo brzo je ušao u svijet filma. Najveću slavu donijele su mu televizijske uloge, a posebno serija "Dva i po muškarca", u kojoj je postao globalno prepoznatljiv zahvaljujući svom humoru i harizmi.

Skandali sa prostitutkama i zavisnostima

Šinov privatni život od samog početka bio je buran. Devedesetih je priznao da je potrošio desetine hiljada dolara na usluge prostitutki, a kasnije su ga pratili brojni problemi sa drogom i alkoholom. Čak je priznao:

"Moj život bi se mogao svesti na samo tri reči: droga, se*s i alkohol."

Bivša Čarlija Šina:

Njegovo ime vezivalo se i za nasilje u vezama, tužbe bivših partnerki i skandale sa eskort djevojkama, zbog čega je često završavao u policijskim izvještajima.

Pad karijere i izbacivanje iz serije

Godine 2011. dogodio se najveći preokret u njegovoj karijeri, producenti su ga izbacili iz serije "Dva i po muškarca" zbog problematičnog ponašanja, divljih žurki sa drogom i porno zvijezdama. To je označilo početak njegovog profesionalnog kraja.

Glumac koji je tumačio ulogu njegovog brata u pomenutoj seriji, izjavio je da nikada više ne želi da sarađuje sa Čarlijem i da mu je to bilo užasno iskustvo.

Priznanje da je HIV pozitivan

Krajem 2015. godine Čarli Šin javno je priznao da je HIV pozitivan. Ova vijest šokirala je svijet, a brojne bivše partnerke pokrenule su tužbe tvrdeći da im nije rekao za bolest. Mediji su pisali da je tokom života spavao sa više od 3.000 žena.