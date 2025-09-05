U dvodelnom dokumentarcu koji uskoro izlazi na Netfliksu, Šin objašnjava da mu je prvi put bilo oslobađajuće da javno govori o ovoj temi.
Glumac Čarli Šin, bivša zvijezda serije „Dva i po muškarca“, (60), rekao je da je imao se*sualne odnose sa muškarcima, a sve je počelo u trenutku kada je počeo da konzumira krek.
"Okrenuo sam meni na drugu stranu“, otkriva Šin u svom novom Netfliks dokumentarcu "aka Charlie Sheen", koji izlazi 10. septembra, govoreći o svojim iskustvima sa istopolnim odnosima.
"Ne želim više da bježim": Čarli Šin priznao da je bio sa muškarcima, šokantna ispovjest poznatog glumca
"Neću više da bježim od svoje prošlosti"
Glumac je naglasio da je završio sa skrivanjem svojih se*sualnih iskustava sa muškarcima.
"Neću da bježim od svoje prošlosti niti da dozvolim da ona upravlja mnom“, rekao je Šin za magazin People u intervjuu za naslovnu priču ovog broja.
U dvodjelnom dokumentarcu, Šin objašnjava da mu je prvi put bilo oslobađajuće da javno govori o ovoj temi.
"Oslobađajuće. Do đavola, oslobađajuće… da jednostavno pričam o stvarima. Kao da voz nije uletio kroz zid restorana. Kao da je*eni klavir nije pao s neba. Kao da niko nije ušao u sobu i upucao me“, izjavio je glumac o javnom priznanju da je imao se*s sa muškarcima.
"Tako je sve počelo"
Šin je otkrio da se njegovo prvo iskustvo dogodilo dok je bio pod dejstvom teških narkotika, poput kreka, i da se dugo mučio da prihvati svoje postupke. Danas, kaže, više ne bježi od toga:
Ovo je bivša žena Čarlija Šina, glumica Deniz Ričards:
"Ne želim više da bježim": Čarli Šin priznao da je bio sa muškarcima, šokantna ispovjest poznatog glumca
3. 9. 1965. Čarli Šin
7. 2. 1971. Deniz Ričards
"Tako je počelo. Tu je rođeno, tu je započeto. I u tim trenucima kada nisam bio na cjevčici, pokušavao sam da se izborim s tim, da shvatim – 'Odakle to? Zašto se to dogodilo?' – a onda sam na kraju pomislio: 'Pa šta?' Pa šta? Neke stvari su bile čudne. Mnogo toga je bilo do đavola zabavno, i život ide dalje.“
Život sa HIV-om
Čarli Šin je otkrio da je HIV dobio tokom se*sualnog odnosa pod dejstvom droge, o čemu je javno progovorio u emisiji "Today" 2015. godine, nakon što je dugo pokušavao da sakrije istinu. U intervjuu je istakao da je umoran od skrivanja svoje se*sualne prošlosti i da je spreman da sam napiše svoju životnu priču.
Šin je naglasio da se danas ne vidi kao žrtva.
"Za tango je potrebno dvoje", poručio je glumac.