"Ne želim više da bježim": Čarli Šin priznao da je bio sa muškarcima, šokantna ispovjest poznatog glumca

Glumac Čarli Šin, bivša zvijezda serije „Dva i po muškarca“, (60), rekao je da je imao se*sualne odnose sa muškarcima, a sve je počelo u trenutku kada je počeo da konzumira krek.

"Okrenuo sam meni na drugu stranu“, otkriva Šin u svom novom Netfliks dokumentarcu "aka Charlie Sheen", koji izlazi 10. septembra, govoreći o svojim iskustvima sa istopolnim odnosima.

"Neću više da bježim od svoje prošlosti"

Glumac je naglasio da je završio sa skrivanjem svojih se*sualnih iskustava sa muškarcima.

"Neću da bježim od svoje prošlosti niti da dozvolim da ona upravlja mnom“, rekao je Šin za magazin People u intervjuu za naslovnu priču ovog broja.

U dvodjelnom dokumentarcu, Šin objašnjava da mu je prvi put bilo oslobađajuće da javno govori o ovoj temi.

"Oslobađajuće. Do đavola, oslobađajuće… da jednostavno pričam o stvarima. Kao da voz nije uletio kroz zid restorana. Kao da je*eni klavir nije pao s neba. Kao da niko nije ušao u sobu i upucao me“, izjavio je glumac o javnom priznanju da je imao se*s sa muškarcima.

"Tako je sve počelo"

Šin je otkrio da se njegovo prvo iskustvo dogodilo dok je bio pod dejstvom teških narkotika, poput kreka, i da se dugo mučio da prihvati svoje postupke. Danas, kaže, više ne bježi od toga:

Ovo je bivša žena Čarlija Šina, glumica Deniz Ričards:

"Tako je počelo. Tu je rođeno, tu je započeto. I u tim trenucima kada nisam bio na cjevčici, pokušavao sam da se izborim s tim, da shvatim – 'Odakle to? Zašto se to dogodilo?' – a onda sam na kraju pomislio: 'Pa šta?' Pa šta? Neke stvari su bile čudne. Mnogo toga je bilo do đavola zabavno, i život ide dalje."

"Tako je počelo. Tu je rođeno, tu je započeto. I u tim trenucima kada nisam bio na cjevčici, pokušavao sam da se izborim s tim, da shvatim – 'Odakle to? Zašto se to dogodilo?' – a onda sam na kraju pomislio: 'Pa šta?' Pa šta? Neke stvari su bile čudne. Mnogo toga je bilo do đavola zabavno, i život ide dalje.“

Život sa HIV-om

Čarli Šin je otkrio da je HIV dobio tokom se*sualnog odnosa pod dejstvom droge, o čemu je javno progovorio u emisiji "Today" 2015. godine, nakon što je dugo pokušavao da sakrije istinu. U intervjuu je istakao da je umoran od skrivanja svoje se*sualne prošlosti i da je spreman da sam napiše svoju životnu priču.

Šin je naglasio da se danas ne vidi kao žrtva.

"Za tango je potrebno dvoje", poručio je glumac.