Sjedinjene Države uvele su danas sankcije članovima porodice i saradnicima predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge, saopšteno je iz američkog Ministarstva finansija.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Sankcionisano je sedam osoba koje su, kako se navodi, povezane sa Madurom i njegovom suprugom, prenosi Rojters.

Sekretar finansija Skot Besent optužio ih je da "održavaju Madurovu narko-državu".

"Nećemo da dozvolimo Venecueli da nastavi da preplavljuje našu zemlju smrtonosnim drogom", rekao je Besent.

On je naveo da Maduro i njegovi saučesnici "ugrožavaju mir i stabilnost Amerike".

"Trampova administracija će nastaviti da pogađa mreže koje podržavaju njegov nelegitimni režim", rekao je Besent.

Maduro i njegova vlada odlučno negiraju da imaju bilo kakve veze sa kriminalom i tvrde da SAD pokušavaju da sprovode promjenu režima kako bi preuzele kontrolu nad ogromnim naftnim rezervama Venecuele.

Američki predsjednik Donald Tramp pojačava kampanju za Madurovo uklanjanje sa vlasti i sprovodi masovno vojno prisustvo u južnim Karibima.

Tramp je više puta najavio da uskoro slijede kopneni napadi na Venecuelu.