Preko 20 puta koristio usluge i dao joj 50.000 $: Šin jedini svjedočio protiv nje, završila u zatvoru, sad se oglasila

Popularni glumac Čarli Šin zvanično je jedini klijent madam Hajdi Flajs.

Izvor: Youtube printscreen/ Netflix

U Netfliksovom dokumentarcu "aka Charlie Sheen", Hajdi Flajs, nekadašnja "holivudska madam", iznosi oštru kritiku na račun Čarlija Šina zbog njegovog svjedočenja protiv nje tokom suđenja 1995. godine. Dokumentarac istražuje Šinov uspon i pad u Holivudu, uključujući njegove borbe sa zavisnostima, seksualne skandale i porodične odnose.

U filmu se pojavljuju i druge važne osobe iz njegovog života, među kojima su bivše supruge Denis Ričards i Bruk Miler, prijatelj Šon Pen, kolega iz serije "Dva i po muškarca" Džon Krajer, kao i njegov bivši diler.

Jedan od upečatljivih trenutaka u dokumentarcu jeste izjava Hajdi Flajs: "Mičum je odbio da oda svog dilera." Šin je, prema navodima, bio jedan od najpoznatijih klijenata njene mreže luksuzne prostitucije, a njegovo svjedočenje doprinijelo je njenoj osudi zbog utaje poreza i pranja novca.

Čarli Šin u dokumentarcu priznaje da je svjedočio protiv Flajs na njenom suđenju 1995. godine. U svojoj knjizi "The Book of Sheen", objašnjava da je bio pod velikim pravnim i društvenim pritiskom da svjedoči, iako je bio njen klijent. Ističe da je svjedočio u vezi sa optužbama za utaju poreza, a ne zbog prostitucije.

aka Charlie Sheen Izvor: YouTube

Naziva ga "plačljivim bogatim dečkom"

Hajdi Flajs u filmu otvoreno izražava nezadovoljstvo zbog njegovog postupka. Naziva ga "plačljivim bogatim dečkom" i slabićem, ističući njegov privilegovan položaj i nedostatak hrabrosti da preuzme odgovornost za svoje postupke. Poredi ga sa glumcem Robertom Mičumom, koji je odbio da oda svog dilera marihuane nakon hapšenja, sugerišući da je i Šin trebalo da postupi isto – da odbije da svjedoči protiv nje.

Iako Šin priznaje da je bio primoran da svjedoči, dokumentarac ne ulazi dublje u njegove lične emocije prema Flajsovoj niti u to kako je sve to uticalo na njihov odnos. Njena izjava odražava ogorčenost zbog činjenice da je Šin, uživajući u luksuzu i slobodi, uspio da izbjegne ozbiljne posledice, dok je ona snosila teške pravne sankcije.

Hajdi Flajs je bila osuđena zbog vođenja elitne prostitucione mreže u Los Anđelesu. U decembru 1994. godine osuđena je na tri godine zatvora zbog svodništva, ali je presuda kasnije poništena zbog nepravilnosti tokom suđenja.

Završila u zatvoru

U avgustu 1995. godine, Hajdi Flajs ponovo je osuđena po saveznoj optužnici za utaju poreza i pranje novca, a 8. januara 1997. godine izrečena joj je kazna od 37 mjeseci zatvora. U saveznom zatvoru u Kaliforniji provela je 20 mjeseci, nakon čega je prebačena u kućni pritvor i obavezana na 370 sati društveno korisnog rada. Iako je formalno osuđena na više od tri godine, Flajs je zapravo iza rešetaka i u kućnom pritvoru provela ukupno oko 20 mjeseci.

Nakon izlaska na slobodu, okrenula se potpuno drugačijem životu – posvetila se rehabilitaciji i brizi o pticama, posebno papagajima, na svom ranču u Nevadi.

Tokom 1990-ih, dok je vodila luksuznu mrežu prostitucije u Los Anđelesu, navodno je sarađivala sa brojnim poznatim ličnostima. Međutim, Flajs nikada nije javno objavila spisak svojih klijenata, a mnogi od onih koji su se pominjali u medijima nikada nisu komentarisali te tvrdnje. Sama Hajdi je više puta naglasila da njena "crna knjiga" sa imenima klijenata nikada neće biti objavljena.

Tako da Čarli Šin ostaje jedini klijent koji je zvanično imenovan. Tokom suđenja, priznao je da je koristio njene usluge više od 20 puta, potrošivši preko 50.000 dolara.

Prema raznim izvještajima, među navodnim klijentima Hajdi Flajs pominjali su se i Džoni Dep, iako to nikada nije zvanično potvrđeno, kao i Džordž Lukas, što je mnoge iznenadilo zbog njegovog uglađenog i nenametljivog javnog imidža. Osnivač "Playboya" Hju Hefner takođe je dovođen u vezu sa njenom mrežom, kao i Šon Pen, Nikolas Kejdž, Džek Nikolson i Mik Džeger.

Izvor: Express.24sata/ MONDO