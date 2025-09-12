Čarli Šin vozio avion sa 300 ljudi mrtav pijan: Piloti mu obukli uniformu u kokpitu pa isključili autopilota

Čarli Šin je priznao da je upravljao avionom sa 300 putnika dok je bio pijan u šokantnom Netfliks dokumentarcu.

Izvor: X printescreen / Charlie Sheen

Bio je jedno od najvećih imena u svijetu šou-biznisa, i iako je zvijezda Čarlija Šina (60) ponovo počela da sija u Holivudu, put do toga bio je dug i pun prepreka.

Rođen kao Karlos Estevez, sin slavnog Marina Šina je imao rane uloge u filmovima poput "Vod" i "Slobodan dan Ferisa Bjulera", prije nego što je dobio veliku priliku zamjenivši Majkla Dž. Foksa kao glavnu zvijezdu serije "Spin City" na ABC-ju.

Drugi ga možda najviše pamte po ulozi Čarlija Harpera u seriji "Dva i po muškarca". Prije nego što je otpušten zbog problema kao što su javna zloupotreba supstanci i komentari upućeni tvorcu serije Čaku Loriju, Šin je bio najplaćeniji glumac na televiziji, zarađujući 1,8 miliona dolara po epizodi 2010. godine.

Piloti ga zvali i dali mu da opravlja avionom

Govoreći u najnovijem Netliksovom dokumentarcu "aka Charlie Sheen", sam glumac je otkrio neke detalje o svom burnom životu. Jedna od najšokantnijih ispovijesti koju je podijelio, pored toga da je imao odnose i sa muškarcima, jeste da je, navodno, jednom prilikom dok je bio pijan upravljao avionom sa 300 putnika na letu.

U razgovoru sa rediteljem Endruom Renzijem, Šin se prisjetio da je bio pod dejstvom alkohola dok se svađao sa svojom prvom suprugom, Donom Pil. Par je 1995. godine letio u inostranstvo na medeni mjesec, i uprkos tome što je bio vidno alkoholisan, posada leta ga je ipak pozvala u kabinu pilota i dozvolila mu da "nakratko" preuzme komande aviona.

Nakon što se pojavio dokumentarac koji je obradio priču o avionskoj nesreći u kojoj je poginulo 75 ljudi jer je pilot pustio svoju djecu da upravljaju avionom, Šinova ispovijest djeluje još alarmantnije.

Opisujući šta se dogodilo u jednoj od uvodnih scena, Šin je rekao: "Tu sam, pijan, sa skoro 300 ljudi koji spavaju iza mene, bijesnom mladom 6 metara iza mene, i počinjem da upravljam ovim avionom."

Obučen u pilotsku kapu i sako koji su mu ustupili piloti tokom leta, prisjetio se da je pomislio: "Ova savršena, magična leteća mašina reagovala je na način koji ne mogu da opišem riječima. Krenuli smo malo da se zanosimo".

Kada je kopilot shvatio da Šin možda nije u stanju da bezbjedno upravlja letelicom, navodno su brzo uključili autopilota - prije nego što je došlo do bilo kakvog incidenta.

Pogledajte trejler za dokumentarac:

trejler za dokumentarac aka Charlie Sheen Izvor: Youtube / Netflix

Nikolas Kejdž glumio da je pilot kojem se slošilo

Ovo nije bila jedina priča vezana za avione - u drugom dijelu Netfliksovog dokumentarca, Šin razjašnjava i događaj u kojem je, prema njegovim riječima, Nikolas Kejdž preuzeo razglas u avionu i pretvarao se da je mentalno nestabilan kapetan.

Vlasti su nakon slijetanja ušle u avion, ali su obojicu pustile uz strogo upozorenje, što je, prema Šinu, bilo pravo olakšanje. Naime, u šokantnom obrtu, on tvrdi da je u tom trenutku imao kesu kokaina zalijepljenog za nogu, ali da nije došlo do pretresa, jer su policajci čim su ugledali poznate glumce - progledali im kroz prste.

U drugim djelovima dokumentarca "aka Charlie Sheen", glumac otkriva i zanimljive (i bizarne) anegdote iz svog života: kako je kao dijete snimao filmove s Džordžom Klunijem, kako je jednom prilikom stavio kocku leda u zadnjicu da bi ostao budan tokom snimanja filma "Free Money", kao i da je upravo Klint Istvud bio taj koji je prvi inicirao intervenciju zbog njegovog ponašanja kada su ga poslali na rehabilitaciju.