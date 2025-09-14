logo
Kako sam reagovao na ponudu da snime film o mom životu – Haris Džinović u “Pusti brigu”, nedelja od 16.00

Autor Jelena Marković
0

Ne propustite "Pusti brigu" u nedelju od 16 časova, samo na Kurir televiziji.

Kako sam reagovao na ponudu da snime film o mom životu – Haris Džinović u “Pusti brigu”, nedelja od Izvor: PROMO

Ekskluzivni gosti stižu i ove nedelje u emisiju "Pusti brigu". Vaši domaćini Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, kao i svakog puta, pobrinuće se da vam bude zabavno i ugodno nedeljno popodne. Kako drugačije kada su u studiju ovakvi gosti - muzička legenda Haris Džinović i pevačice Tanja Savić i Jana Todorović, bez koje ne može da prođe nijedno veselje.

Ugostićemo i mladu nadu, Daria Stefanovića, studenta Ekonomskog fakulteta, koji radi muziku za filmove. Čućete, između ostalog, Harisovu poruku ženama, kao i o tome u čemu uživa i kako je reagovao na ponudu da se snimi film o njegovom životu. Tanja Savić je iskoristila ovu priliku da nahvali Harisa i time razbije uvrežene predrasude o njemu. Jana će govoriti kako je prva saznala da je Tanja otišla u Astraliju po decu i kako je doživela celu tu situaciju.

Vrhunski kuvar Dejan Šutanovac otkriće vam savršen recept za pečena rebra sa sosom od kajmaka i pireom od graška, kao i dezert od spekulatius keksa.

Za muzički ugođaj zadužen je bend Dragana Kovačevića Struje.

Ne propustite "Pusti brigu" u nedelju od 16 časova, samo na Kurir televiziji.

