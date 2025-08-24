logo
"Harisova snajka" u centru pažnje: Kan pokazao djevojku, svi pričaju o njima

Autor Ana Živančević
0

Sin Harisa Džinovića, Kan, ne krije koliko je zaljubljen.

"Harisova snajka" u centru pažnje: Kan pokazao djevojku, svi pričaju o njima Izvor: Instagram/dzinovic_kann/screenshot

Kan Džinović, sin poznatog muzičara Harisa Džinovića i modne dizajnerke Meline Galić, već neko vrijeme uživa u stabilnoj i ispunjenoj ljubavnoj vezi.

Iako do sada nije često dijelio detalje iz svog privatnog života na društvenim mrežama, ovoga puta odlučio je da sa svojim pratiocima podeli fotografiju sa svojom izabranicom. Sudeći po osmjesima i prisnosti na slici, zaljubljeni par ne krije sreću, a Kan prosto blista u njenom društvu. Pratioci su odmah reagovali – Saru su već prozvali "Harisovom snajkom", a komentari o svadbi samo pristižu.

Izvor: Instagram printscreen/ dzandzanovicsaraa

Poznato je da Haris i Kan gaje otvoren i neposredan odnos, a otac mu često daje savjete kada su djevojke u pitanju.

"Rekao sam mu: 'Kane, ako izlaziš uveče da upoznaš neku djevojku – ništa od toga. Danju se love, a uveče se dogovaraju. Kad dođeš uveče, sve su već zauzete' I šta bude? Zove me posle i kaže: „Tajo, obišli smo šest-sedam baštenskih kafića, upoznali osam devojaka.“ Ja mu kažem: 'Eto, vidiš' Kaže on meni: 'Jao, kakav si ti lav" – ispričao je Haris u šali za "Kurir".

Tagovi

kan džinović haris džinović sin

