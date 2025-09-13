logo
"Hapsili su me": Desingerica nekoliko puta završio u pritvoru, otkrio sve detalje

Autor Ana Živančević
0

Desingerica prisjetio se svojih mlađih dana.

"Hapsili su me": Desingerica nekoliko puta završio u pritvoru, otkrio sve detalje Izvor: Printscreen / Ami G show

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, skrenuo je pažnju javnosti svojim kontroverznim ponašanjem i neobičnim nastupima. Njegov stil i pristup sceni podijelili su publiku, dok ga jedni obožavaju i bezrezervno podržavaju, drugi i dalje ne uspijevaju da razumeju ni njegov izraz, ni njegovu umetnost.

Pogledajte fotografije Desingerice:

Početak karijere

On se osvrnuo na svoje početke.

"Oduvjek sam bio u fazonu da ću ja imati sve što hoću. I kao klinac, nikada se nisam pitao 'Da li ću?' nego 'Kada ću?'. Sve što sam radio u životu, trudio sam se da budem najbolji. Sport, biznis, muzika, uvjek isto... Iz sprdnje sam se bavio muzikom još u srednjoj školi. Kada su se pojavile web kamerice, prvi mikrofoni, meni je to bilo zanimljivo. Mrzelo me je da učim, pa sam čačkao da vidim kako to sve funkcioniše. Srednju školu jesam završio, ali sa mukom jer me to nije zanimalo ", govorio je Despić za fullscreen media.

"Sve radim sam"

"Kada sam počeo da se bavim muzikom, bilo mi je zanimljivo zato sam i ušao u to. Razmišljao sam zašto je neko pametniji od mene. Sve radim sam od muzike, video edita, sve sam. Od početka do kraja sam ja dio tog proizvoda. Takav sam, hoću da bude najjače moguće, a niko ne može to bolje od mene da uradi. Generalno ljudi sve to plate i gotovo, a ja sve to radim sam. Baš sam krvav poslodavac, kada me neko ne skapira poludim... Svi koji rade sa mnom, niko nije otišao, svi hoće da budu deo najjačeg gasa. Otišao je jedino onaj koga sam ja šutnuo iz nekog razloga", priznao je Desingerica.

Desingerica Zna se sto sam ja u Pinkovim Zvezdama
Izvor: YouTube

Bio u pritvoru

Treper je priznao da je nekoliko puta bio u pritvoru.

"Nikada nisam bio u zatvoru, bio sam u pritvoru. Bio sam u svim opštinama... C, one klinačke stvari. Nisam nikada zbog droge pao. Svaki klinac nekada završi u pritvoru, to je lagano. Snalazio sam se... Tetovirao sam u to vrijeme, dosta sam zarađivao. Nije kao u muzici, ali bomba je posao i dobro zarađuješ ako si u tome dobar", rekao je Dragomir

Tagovi

desingerica pritvor

