"Ko neće da jede on ga patikom po glavi, meni je to fantastično": Folker očaran Desingericom, gleda ga kao svoje dijete

Folker Era Ojdanić otkrio je kakvo mišljenje ima o Desingerici.

Izvor: MONDO/Ana Živančević

Treper Dragomir Despić Desingerica poznat je po svojim kontroverznim nastupima. On već par godina ne prestaje da šokira publiku, a nedavno je donio cijelo jagnje i podijelio sa prvim redom.

Pogledajte fotografije Desingerice:

Još jedan u nizu neobičnih performansa Despića iznenadio je javnost i njegove kolege, ali nije naišao na neodobravanje svih – Era Ojdanić, naprotiv, izrazio je oduševljenje i podržao njegovu originalnost.

"On je takav lik, on je genije! Retko se takav kao on rađa. Obožavam ga, pun je te pozitivne energije, kao da je moje dijete, isti je ja! Ni meni ništa nije teško, nije lako napraviti atmosferu na koncertu na otvorenom. Treba se obratiti ljudima, opustiti ih, a on i isječe meso na sceni. Pa dečko je haos", rekao je Era za Hype.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako priznaje da nastup nije gledao, Era Ojdanić kaže da bez problema može da zamisli kakav je to spektakl bio.

"Ko neće da jede on ga patikom po glavi. Meni je to fantastično! Njega ne priznaju samo ovi što nemaju petlju da urade tako nešto. On ima petlju da to uradi", rekao je Ojdanić.