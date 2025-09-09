logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Desingerica u dugovima? Dao keš i digao kredit, sve zbog kola od 650.000 eura, isplivala privatna poruka (Video)

Desingerica u dugovima? Dao keš i digao kredit, sve zbog kola od 650.000 eura, isplivala privatna poruka (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Reper i član žirija Pinkovih zvezda Dragomir Despić Desingerica, navodno je u dugovima zbog skupocjenog "brabusa"

Desingerica u dugovima? Dao keš i digao kredit, sve zbog kola od 650.000 eura, isplivala privatna po Izvor: MONDO/Ana Živančević

Dragomir Despić Desingerica je u dugovima je do guše, otkrio je njegov blizak prijatelj.

Iako zbog velikog broja nastupa zarađuje i više nego dovoljno za "normalan život", riješio je da se zaduži kako bi sebi obezbijedio luksuzan automobil.

Kredit je uspio da obezbijedi preko firme koju ima još prije nego što je javnosti postao poznat.

Glavni razlog za kredit je novi auto kojim se prije nekoliko dana prvi put pojavio na snimanju "Pinkovih zvezda". Despić je uslikan za volanom luksuznog automobila marke "Mercedes", modela "G63 brabus roket 900", čija cijena dostiže vrtoglavih 650.000 eura.

Pogledajte

00:27
Desingerica besnom mašinom uleteo u Šimanovce
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Izvor blizak Dragomiru je otkrio da se treper žalio kako se uvalio u kredite, a onda priložio i glasovnu poruku.

"Brate, sve sam pare spiskao, pa sam i kredit morao da podignem za ovaj novi auto. Kunem ti se, ja nisam normalan koliko ne znam s parama. Sreća, pa sam mogao da podignem kredit, jer ovu bebu nisam mogao da propustim. Naravno da sam morao da dam i keš. Ne može moj kredit da pokrije cijenu "mercedesa", bajo! Nisam ja milioner", rekao je Desingerica u glasovnoj poruci dostavljenoj Kuriru.

 (Kurir, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dragomir Despić desingerica dugovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ