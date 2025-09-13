Osvanuo nikad viđen snimak Miše Kovača: Kultnog pjevača Juge uslikali nakon dužeg vremena, evo kako danas izgleda

Mišo Kovač zapjevao je na otvaranju jedne splitske poliklinike. Došao je kao gost u pratnji supruge i bio je odličnog raspoloženja.

Izvor: YouTube/Croatia Records

Kako je vidljivo po snimcima koji kruže društvenim mrežama, legendarni pjevač bivše Jugoslavije, Mišo Kovač čak je i zapjevao svoj legendarni hit "Poljubi zemlju po kojoj hodaš".

Okružili su ga brojni gosti na otvaranju jedne klinike u Splitu, koji su zajedno s njim pjevali u glas, piše Story.hr. Evo kako on danas izgleda:

Izvor: Instagram/ana_cagalj_/Printscreen

Sprema se film o njegovom životu

U pripremi je dugometražni igrani film o jednoj od najvećih muzičkih ikona regiona. Film radnog naslova "MIŠO" biće prvi biografski projekat ovakvih razmjera o pjevaču čije su pjesme obilježile kolektivno pamćenje, a njegova teška životna priča nadilazi granice estrade.

Scenario potpisuje književnica Milana Vlaović Kovaček, koja već dvije godine predano istražuje bogatu biografiju i diskografiju Miše Kovača kroz razgovore s njim lično, njegovom porodicom i najbližim saradnicima.

Film o rođenom Šibenčaninu režiraće Vinko Brešan.

Pogledajte i kako izgleda njegova ćerka koja je jedva preživjela tešku zavisnost:



