"Veći događaj od svakog mog koncerta": Saša Matić emotivan na punoljetstvu ćerke Tare (Foto, Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Saša Matić se obratio medijima na proslavi punoljetstva ćerke Tare Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevač Saša Matić večeras proslavlja punoljetstvo svoje mlađe ćerke Tare. Slavlje, kojem će navodno prisustvovati "cijela estrada" i koje će okupiti 700 zvanica, održava se u jednom prijestoničkom hotelu, a sve oči su uprte u ljepoticu koja danas puni 18. godina.

Tara je na proslavu došla u zlatnoj, pripijenoj haljini sa šlicem, ponosno pozirala sa sestrom Aleksandrom i roditeljima, nakon čega je njen otac riješio da se obrati medijima.

Saša je glasom punim ponosa rekao da je ovaj događaj važniji od bilo kod koncerta koji je održao u karijeri.

Poslušajte:

Pogledajte

03:07
Izjava Sasa Matic
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

 Ponosni tata je kasnije dodao i da kada je riječ o talentu njegove leijpe naslednice, "za sve bolje da ona ne pjeva".

Pogledajte i dolazak roditelja Saše Matića na slavlje:

