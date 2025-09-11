"Veći događaj od svakog mog koncerta": Saša Matić emotivan na punoljetstvu ćerke Tare (Foto, Video)

Saša Matić se obratio medijima na proslavi punoljetstva ćerke Tare

Pjevač Saša Matić večeras proslavlja punoljetstvo svoje mlađe ćerke Tare. Slavlje, kojem će navodno prisustvovati "cijela estrada" i koje će okupiti 700 zvanica, održava se u jednom prijestoničkom hotelu, a sve oči su uprte u ljepoticu koja danas puni 18. godina.

Tara je na proslavu došla u zlatnoj, pripijenoj haljini sa šlicem, ponosno pozirala sa sestrom Aleksandrom i roditeljima, nakon čega je njen otac riješio da se obrati medijima.

Saša je glasom punim ponosa rekao da je ovaj događaj važniji od bilo kod koncerta koji je održao u karijeri.

Poslušajte:

Ponosni tata je kasnije dodao i da kada je riječ o talentu njegove leijpe naslednice, "za sve bolje da ona ne pjeva".

Pogledajte i dolazak roditelja Saše Matića na slavlje: