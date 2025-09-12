Navukao je na najteže droge, pa tražio 10 miliona od nasledstva: Ejmi ga ludački voljela, on je odveo u smrt

Po tragičnoj ljubavnoj priči Ejmi Vajnhaus i Blejka Fildera snimljen je i film po istoimenom albumu koji mu je posvetila "Back to black". Evo gde je on danas i kako izgleda.

Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Dok je osvajala publiku na binama i festivalima širom planete, kao i prestižne muzičke nagrade, Ejmi Vajnhaus je iza scene vodila borbu sa zavisnošću od droge i alkohola, kao i dugogodišnjom bulimijom.

U toj borbi svakako joj nije pomogla ništa manje problematičan odnos sa Blejkom Filderom Sivilom, kojem je posvećen i njen debi album "Back to black". Izjavljivala je da on ljubav njenog života i srodna duša, a po pisanjima stranih medija, upravo ta ljubav ju je odvjela u smrt.

Prisjetimo se njihove ljubavi:

Tragično preminula muzičarka, koja je svoj poslednji koncert imala upravo u Beogradu, udala se za Filder - Sivila 2007. Njihov kratak brak bio je strastven, a burna veza koja mu je prethodila poslužila je kao inspiracija za njene najveće hitove. Par je zajedno vodio borbu sa zavisnošću od droge i alkohola, što je na kraju dovjelo do Eјminе prerane smrti u julu 2011. u 27. godini.

U biografskom filmu, Džek O’Konel tumači ulogu Filder-Sivila i kontaktirao ga je kako bi se pripremio za ulogu. Filder-Sivil je u aprilu za emisiju Good Morning Britain izjavio da je gledao film, priznajući da su "bili neki teški djelovi za prihvatiti", ali je rekao da je gledanje filma bilo "na neki način terapeutsko".

Problematični bivši suprug koji je inspirisao pjevačicin album nagrađen Gremijem, izjavio je da se razveo do nje kako bi je "oslobodio". Diler i zavisnik od heroina, koji je priznao da joj je uveo drogu, u očima mnogih fanova ostaje osoba odgovorna za njenu preranu smrt od trovanja alkoholom sa samo 27 godina.

Vajnhaus je prvi put upoznala visokog, šarmantnog i tetoviranog pomoćnika produkcije u jednom pabu 2005. godine. Par je bio u vezi sa prekidima i pomirenjima tokom narednih godina, period njihove turbulentne veze koja je inspirisala veliki dio Vajnhausine muzike, posebno naslovnu pesmu sa albuma "Back to Black".

"Sve pjesme su o stanju moje veze u to vreme sa Blejkom", rekla je pjevačica za Rolling Stone 2007. "Nikada nisam nikoga u životu volela kao njega. Bilo je vrlo isceljujuće, jer sam se osećala užasno zbog načina na koji smo se međusobno tretirali."

Spontano se udala za njega na vjenčanju u Majamiju, a kasnije su se razveli nakon burne i često nasilne šestogodišnje veze koja je imala uspona i padova. Njihova priča našla se u centru pažnje u biografskom filmu "Back to Black", u režiji Sem Tejlor-Džonson (režiserka "Fifty Shades of Grey").

Pogledajte trejler:

Back to black trejler Ejmi Vajhnaus Izvor: Youtube / Focus Features

"Bilo je djelova filma koji su mi omogućili da osetim da gledam verodostojniju predstavu veze - ne u smislu da bude olakšavajuća okolnost ili da se nešto ispravlja, već da nije sve bilo vezano samo za zavisnost", rekao je o njihovoj ljubavnoj priči Blejk. "Zavisnost je postojala, ali je bila samo jedan dio", prenosi People.

Njihov brak je bio buran i kratkog vijeka, okončan 2009. godine. Preminula dvije godine kasnije. U intervjuu za Good Morning Britain iz 2018. godine, Filder-Sivil je izjavio da je narativ o njegovoj i Eјminoj upotrebi droga iskrivljen.

"Priča o drogi je nešto što mi se pripisuje već godinama. Istina je da smo ja i Eјmi zajedno koristili droge možda šest mjeseci tokom našeg braka. To je to. Pre toga, Eјmi nije koristila droge. Pušila je kanabis, a ja sam možda četiri ili pet puta koristio heroin", rekao je on za taj medij, i dodao:

"Ljudi ne shvataju da Eјmi nije radila ništa što nije željela... ali ja ću zauvek nositi teret krivice jer sam trebao da reagujem."

Pogledajte kadrove sa poslednjeg oproštaja od Ejmi:

Da li je Blejk prisustvovao sahrani?

Eјmi Vajnhaus je preminula od trovanja alkoholom 23. jula 2011. godine, sa 27 godina. Prijatelji i porodica pjevačice okupili su se u Londonu na njenom sahrani 26. jula 2011.

Filder-Sivil je proveo vrijeme u zatvoru iz različitih razloga, uključujući posjedovanje droge. Iako je bio čist na kratko vrijeme, ponovo je počeo da koristi drogu 2011. godine i uhapšen je u junu te godine. Nije prisustvovao Vajnhausinoj sahrani, ali je, prema izvještaju Complex-a, "dobio dopuštenje za malu ceremoniju u kapeli zatvora."

Iako nije bio na sahrani, Filder-Sivil je od tada govorio o smrti Eјmi. U intervjuu za Good Morning Britain povodom njenog 40. rođendana u septembru 2023, pričao je o vremenu provedenom sa pjevačicom i ideji da ga ljudi i dalje smatraju odgovornim za njenu smrt.

"Ne mogu da promijenim kako se drugi ljudi osjećaju u vezi s tim", rekao je o toj temi. "Ali za mene lično, morao sam da prestanem da nosim taj teret sam. Nosio sam taj teret više od deset godina. Iskreno, mislim da sam ja jedina osoba u cijeloj toj priči koja je ikada preuzela bilo kakvu odgovornost, koja je ikada rekla: 'Da, napravio sam velike greške.'"

Objasnio je kako je tada gledao na situaciju: "Bio sam dvadesetogodišnji zavisnik od droga. Nisam imao pojma kako da se očistim, a kamoli nekoga drugog, koji je bio veliki dio mašinerije jedne diskografske kuće, gdje su postojali interesi da Eјmi nastavi da nastupa."

Gde je Blejk danas?

Nije jasno sa kim je Filder-Sivil trenutno u vezi. Ipak, on je otac dvoje djece - sina po imenu Džek i ćerke po imenu Lola, koje je dobio sa bivšom partnerkom Sarom Aspin. sin je rođen u maju 2011, a ćerka u aprilu 2013.

Nedavno se pojavio u emisiji Good Morning Britain 2024. kako bi razgovarao o biografskom filmu o Vajnhausovoj. Tokom razgovora sa voditeljima, otvoreno je govorio o svojoj prošloj vezi sa pokojnom muzičarkom i podijelio novosti iz svog života danas.

"Već godinama sam čist", otkrio je na početku, nakon što su ga pitali o njegovoj borbi sa zavisnošću. "Nije sve crno-bijelo. Bio sam veoma mlad i mislio sam da imam odgovore... Da sam znao kako će se sve razvijati, bio bih mnogo oprezniji."

Takođe je izrazio želju da razgovara sa Vajnhausinim najbližima, posebno sa njenim ocem Mičom Vajnhausom, kako bi raščistili stvari. "Ne treba da budemo najbolji prijatelji, ali ne bih imao ništa protiv da porazgovaramo", rekao je.

"I koliko god to bilo tužno, Mič je otac, ja sam otac. Razumijem njegov stav prema meni, stvarno razumijem", nastavio je. "Ali se nadam da će vidjeti da je tamo zaista postojala ljubav."

Tražio 10 miliona od njenog nasledstva

Možda se kao još jedan razlog lošeg odnosa sa njenom porodicom može potražiti i u tome što je Blejk tražio 1,11 miliona funti (10 miliona eura) od njenog nasledstva, osam godina nakon tragične smrti pjevačice.

Prema The Sun-u, zahetijvao je mjesečnu isplatu kao i celokupan iznos od njenog imetka, ali porodica pokojne umjetnice tvrdi da ne zaslužuje ništa. Izvor blizak porodici rekao je da je Blejk potrošio većinu Ejmine imovine dok su bili zajedno.