Nastupila je u Beogradu, a onda su našli mrtvu: Bivši je ubio aferom, a ovo joj je zakucalo poslednji ekser u kovčeg

Danas, 23. jula, navršava se 14 godina od kada nas je napustila čuvena pevačica Ejmi Vajnhaus, a njen poslednji nastup bio je upravo u Beogradu.

Izvor: pritnscreen/youtube/runme69

Uprkos samodestruktivnom ponašanju, borbi s zavisnošću i brojnim javnim skandalima, Ejmi Vajnhaus je ostala upamćena kao zvezda čiji talenat i harizma nisu izbledeli čak ni 14 godina nakon smrti.

Pevačica je imala samo 27 godina kada je preminula, a za njenu smrt i dan-danas mnogi krive bivšeg supruga Blejka Fildera-Sivila koji ju je i navukao na narkotike. Premda je bio inspiracija za neke od njenih najvećih hitova, u isti mah ju je gurnuo u ponor iz kog nije umela ili jednostavno nije mogla da izađe.

14. 9. 1983. Ejmi Vajnhaus

Izvor: YouTube/ Love Amy

U braku su bili od 2007. do 2009. godine, a jednom prilikom je priznao da je upravo on u život pevačice doneo heroin. On joj je bio inspiracija za hit "Back To Black" i istoimeni album.

"Grozan je osećaj što ona nije ovde. Neprekidno mislim na nju. Ona je bila moja najbolja prijateljica. Da nije bilo nekih stvari, mislim da bi ishod bio drugačiji. Sve se prebrzo dogodilo. Bili smo mladi", ispričao je Blejk svojevremeno, koji je u maju 2011. godine, dva meseca pre Ejmine smrti, dobio sina sa tadašnjom devojkom, a što je pevačicu posebno pogodilo.

Nastup u Beogradu je dokrajčio

Podsetimo, poslednji put kada su obožavatelji mogli da je slušaju bilo je to na koncertu u Beogradu, kada je bilo vidljivo da je slavna pevačica u više nego lošem stanju.

Podsetite se kako je izgledala:

Izvor: printscreen/youtube/runme69

Mnogi su i mišljenja da je upravo loš nastup bio "cherry on the top", odnosno kap koja je prelila čašu i odvela je u preteranu konzumaciju alhohola koje njeno, već tada preslabo telo, nije više moglo da izdrži, te je pronađena mrtva manje od dva meseca nakon nastupa u našem glavnom gradu.

Posluštajte i kako je zvučala:

Ejmi Vajnhaus u Beogradu Izvor: YouTube

Doktorka Kristina Romet s pevačicom je razgovarala veče pre nego što je umrla i otkrila je kako joj je Ejmi priznala da je ponovo počela da pije nakon dužeg vremena. Odbijala je bilo kakvu psihološku pomoć jer se, kako je tvrdila doktorka na sudu, bojala da će to loše uticati na njenu kreativnost. Prijatelji, ali i Katriona Gourlej, ljubavnica pokojne pevačice izjavili su nakon njene smrti da je Ejmi imala problema sa alkoholom, ali da joj nikako nisu mogli pomoći. Kako su rekli, pevačica je u drogi i alkoholu videla spas.

"Šta me zasmejava? Ništa. Kada sam pijana, sve mi je smešno. Kada sam trezna, jednostavno kažem, odj***! Ostavite me na miru!", rekla je Ejmi jednom prilikom. 2005. godine, Ejmi je stigla do odvikavanja od droge.

Niko nije primetio koliko je loše

"Mislili smo da je najgore iza nas, ali bilo je tu nešto na šta nismo obratili pažnju," ispričala je njena mama Dženis. Prijatelji kažu da se Ejmi sa droge "prebacila" na alkohol jer nije mogla da se nosi sa svojim demonima. "Bila je sklona zavisnosti. Nije mogla da se zaustavi. Bila je to veoma surova zver koja ju je držala," otkrila je nedavno mama.

Ejmin otac, Mič Vajnhaus, godinama je govorio o njenoj borbi sa mentalnim problemima i zavisnošću. Iako se cela porodica trudila da je spase od alkohola i droge, njihovi napori nisu urodili plodom.

Buntovnica od rane mladosti

Podsetimo, Ejmi Vajnhaus, rođena 1983. godine u Londonu, odrasla je u porodici koja joj je prenela ljubav prema džezu. Već sa 13 godina dobila je prvu gitaru, a ubrzo potom napisala i svoju prvu pesmu.

Iako talentovana, bila je buntovna – sa 14 godina izbačena je iz čuvene pozorišne škole zbog svog ponašanja i izgleda.

Karijeru je započela veoma rano, nastupajući po londonskim klubovima, a već sa 16 godina dobila je prvu televizijsku ulogu. Njen debitantski album "Frank", objavljen 2003. godine, naišao je na odličan prijem i uporedili su je s legendama poput Sare Von i Mejsi Grej. Album je dospeo na britanske top-liste, a Ejmi je nominovana za Brit nagrade u dve kategorije.

Veza koja ju je slomila

Ejmi Vajnhaus je sa 17 godina upoznala muzičara Blejka Fildera Sivila, a mnogi veruju da je upravo ta veza označila početak njenog kraja. Iako je porodica bila protiv, par se venčao 2007. u Majamiju. Blejk je kasnije priznao da ju je uveo u svet teških droga, uključujući heroin i krek.

Njihov odnos bio je buran, obeležen nasilnim sukobima, javnim skandalima i Ejminim sve ozbiljnijim psihičkim padovima. Nakon razvoda 2009, nikada ga nije prebolela, a utehu je tražila u alkoholu, sve do tragične smrti 2011.

Iako je tvrdio da će je zauvek voleti, Blejk je kasnije izazvao osudu javnosti kada je tražio 1,8 miliona dolara iz njenog nasledstva, iako je već dobio 450.000 dolara tokom razvoda.

Porodica i javnost taj potez su nazvali bezosećajnim, posebno jer vrednost Ejminog imena i dalje raste.

