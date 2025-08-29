"Najplaćeniji sam igrač i kraljica rijalitija": Kontroverzna starleta stigla ispred Pinka, spremna za Elitu 9

Maja ističe da je sa pojedinim učesnicima u odličnim odnosima i da bi voljela da uđe Stanija Dobrojević.

Maja Marinković stigla je na "Pink" kako bi snimila svoj profil pred ulazak u "Elitu 9", a za medije je tom prilikom pričala na brojne teme.

Kontroverzna starleta je na samom početku za okupljenje medije otkrila kako se osjeća.

"Odlično sam, vratila sam se sa produženog odmora. Bilo mi je prelijepo, morala sam da posjetim Budvu, odlično sam se provela. Sad se spremamo za spektakularno dešavanje."

"Pauzirala sam jednu godinu, bio mi je potreban odmor. Kod mene se nikad ne zna. Svi znaju da je zagarantovan šou, voljela bih da ove sezone ostanem sama i slobodna jer tad sam najbolja. Pozabaviću se nekim stvarima unutra."

O Aleksandri Nikolić i Filipu Caru

"Ne bih se bavila Aleksandrom i Carem, sve što je u prošlosti neka ostane tamo. Prva neću započinjati sukobe, želim im sreću, ali što dalje od mene. Nisam ispratila njihove svađe."

Nema muvanja u rijalitiju

"Hvala svima na lijepim riječima, nisam zainteresovana za ljubavne odnose. 10 mjeseci je dug period, ne želim da pričam da neću uraditi nešto, neka vrijeme pokaže svoje."

Maja tvrdi da je ona najplaćeniji rijaliti učesnik do sada.

"Najplaćeniji sam rijaliti igrač, ne komentarišem te stvari. Ali zna se ko je kraljica rijalitija."

Ovako danas izgleda Stanija Dobrojević:

Maja ističe da je sa pojedinim učesnicima u odličnim odnosima i da bi voljela da uđe Stanija Dobrojević.

"U odličnim sam odnosima sa Borom, Ivanom, Filipom Đukićem... To su ljudi koji su ostavili pečat u rijalitiju. I sa Janjušem sam korektna. Sa nekim ljudima se u spoljnom svetu ne družim. Miljani se posebno radujem, ja je gotivim, o njoj sve najbolje. Gotivim i nju i njenu mamu", rekla je Maja, a potom spomenula i Staniju.

"Baš bih voljela da je vidim, ona je moja drugarica, mnogo je volim, skoro smo se čule. Ona je zvijezda svakako."

Maja o pobjedi u Eliti

"Nikada nisam bila opterećena time, svako bi volio naravno da se ostvari kao pobjdnik. Ljudi se nekad sažale na žrtve i paćenice, ja to nikada nisam bila niti ću biti. Od njih napravim žrtve. One bi voljele da uđu sa mnom u raspravu, ali nemaju kapacitet. Razumijem ih. Narod je taj koji odlučuje, ali moramo da budemo malo realni", rekla je Maja za domaće medije.