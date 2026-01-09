Tokom boravka u Abu Dabiju, Spajić će prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije, učestvovati u panel diskusiji o razvoju prekogranične energetske infrastrukture i prisustvovati dodjeli nagrada Zayed Sustainability Prize.

Premijer Crne Gore Milojko Spajić učestvovaće na Abu Dabi Nedjelji održivosti (ADSW), jednom od najznačajnijih globalnih foruma posvećenih održivom razvoju i energetskoj tranziciji, koja se održava od 13. do 15. januara 2026. godine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Tokom boravka u Abu Dabiju, Spajić će prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije, učestvovati u panel diskusiji o razvoju prekogranične energetske infrastrukture i prisustvovati dodjeli nagrada Zayed Sustainability Prize. Planirani su i bilateralni sastanci sa visokim zvaničnicima UAE i predstavnicima vodećih kompanija iz oblasti energetike i vještačke inteligencije.

U okviru posjete predviđeno je i potpisivanje Sporazuma o saradnji između Elektroprivrede Crne Gore i kompanije Masdar, čime će se dodatno unaprijediti saradnja u oblasti obnovljivih izvora energije.

Iz Vlade su poručili da učešće premijera na ADSW predstavlja potvrdu posvećenosti Crne Gore održivom razvoju i priliku za jačanje ekonomskih i investicionih veza sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.