Boris Vidović je za domaće medije govorio o svim dešavanjima u rijalitiju "Love Island", i šta misli o domaćim formatima.

Izvor: Instagram printscreen / sportyris

Slovenac Boris Vidović, našao se ovog ljeta pred kamerama svjetske produkcije najgledanijeg rijalitiju na svijetu "Love Island". Svijet je osvojio svojim specifičnim akcentom, ali i flertom sa raznim djevojkama koje su se našle na ostrvu.

Iako su ga gledaoci u jednom momentu podržali, te je imao najviše sms glasova, nakon raskida sa učesnicom našao se na dnu liste i ispao je tik prije finala. On je sada bio otvoren za razgovor sa domaćim medijima o svom učešću i zanimljivostima.

Pogledajte njegove slike:

Vidi opis Boris učestvovao u najgledanijem rijalitiju na svijetu, otkrio tajne sa snimanja: Evo da li bi ušao u Elitu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/printscreen/sportyris Br. slika: 13 13 / 13

Kako je došlo do učešća u ovom projektu

Boris otkriva da su ga zvale čak dvije produkcije.

"Dok sam bio još u Dubaiju, kontaktirala me je američka produkcija i počeo sam sa kastinzima, ali sam na kraju odlučio da to neću raditi. Kada sam se vratio kući u Sloveniju, kontaktirala me je i engleska produkcija preko društvenih mreža, pa sam pomislio 'Ako su me sada već drugi put pronašli, onda moram da završim kasting'."

Otkrio je kakva je inostrana produkcija izvan kamera.

"Inostrana produkcija je zaista na visokom nivou, bio sam veoma zadovoljan uslovima. Sve je bilo profesionalno organizovano i iskustvo je bilo sjajno", kaže Vidović, pa otkriva da li postoji nešto što se ne snima, a dešava se u vili.

"Sve je realno, sve je otprilike onako kako vidite na Tv-u. Nema tu nekih velikih tajni ili skrivenih scena. Naravno, postoje trenuci između snimanja koje ne vidite – kako se smijemo, igramo, pijemo kafu ili samo blejimo dok čekamo da snimanje počne, ali to ne mijenja suštinu svega što ide u emisiju. Dakle, sve što gledate je stvarno i iskreno, samo je kamera malo selektivna."

Boris Vidović u Love island Izvor: Youtube / Love Island

Učeće u Eliti

Potom je govorio o tome i da li je imao tremu od kamera, čuje li se sa nekom učesnicom, kao i da li ulazi u Elitu.

"Nisam imao tremu, jer sam već ranije bio u jednom rijaliti šou programu. Zadovoljan sam kako su me prikazali - baš takvog kakav jesam, nasmijanog i često šaljivog, što se kontakta tiče, trenutno nisam u vezi ni sa jednom djevojkom iz programa, a najvjerovatnije ne bih učestvovao u srpskom rijalitiju, ali znate kako kažu - nikad ne reci nikad."

Kontakt sa starletama iz naših rijalitija

Na pitanje da li se ikada čuo sa nekom rijaliti učesnicom iz Srbije rekao je:

"Ne, nisam, a nikad nisam ni gledao srpski rijaliti, tako da ne mogu da kažem koja mi je najlepša. Što se tiče mog tipa djevojke… ako njena energija poklapa moju energiju, to je moj tip."

Za kraj, Boris je govorio o svojim poslovnim uspjesima u Dubaiju.

"Trenutno sam kod kuće u Sloveniji, ali se uskoro vraćam u Dubai i nastavljam svoju modeling karijeru. Takođe, planiram da radim na novim projektima i saradnjama, pa se nadam da će biti još dosta uzbudljivih stvari u narednom periodu."

Imao je poruku i za sve fanove sa Balkana:

"Hvala svima koji me prate! Drago mi je što ste uz mene i nadam se da ćemo zajedno djeliti još mnogo zabave i lijepih trenutaka."