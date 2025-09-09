logo
Snima se u donjem vešu, a kuća umazana izmetom: Prijatelji slavne pjevačice otkrili jezive detalje (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Prijatelji poznate pjevačice Britni Spirs reagovali zbog njenog bizarnog ponašanja

Snima se u donjem vešu, a kuća umazana izmetom: Prijatelji slavne pjevačice otkrili jezive detalje ( Izvor: Instagram printscreen / britneyspears

Kontroverze oko Britni Spirs ne jenjavaju od kako joj je zbog nervnog sloma pred kamerama dodijeljeno starateljstvo. Nakon godina provedenih pod strogim nadzorom oca, Britni je, prema riječima svojih fanova "slobodna", ali sudska odluka, čini se, nije bila dovoljna da "sredi svoj život", tvrde prijatelji.

Američki mediji su prenijeli izjave prijatelja slavne pjevačice, koji kažu da su zabrinuti za nekadašnju pop princezu zbog činjenice da živi u prljavoj vili u Kaliforniji, koja je, između ostalog, "prekrivena psećim izmetom".

Pogledajte jezivu scenu:

"Trenutno prolazi kroz jednu epizodu, a mi ćemo pratiti kako se s tim nosi, kao što to radi već godinama,“ rekao je izvor blizak pjevačici za Dejli Mejl i dodao da su njeni najbliži već bili u prilici da svjedoče ovakvim scenama i da trenutno ne planiraju intervenciju.

Jedan član porodice Britni Spirs takođe je izrazio zabrinutost za 43-godišnju dobitnicu Gremija:

"Nije dobro. Njeni prijatelji i porodica su zabrinuti za njenu budućnost. Kuća joj je haotična, ne čisti za psima, nema nikoga ko bi svakodnevno održavao red, jednostavno ona ne funkcioniše kao odrasla osoba.“

Uprkos ovim problemima, Britni je "redovna" na Instagramu gdje snima videe kako pleše u donjem vešu i izazovnim modnim kombinacijama:

Pogledajte:

01:06
Bizarni video Britni Spirs
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

