Bivši muž Britni Spirs progovorio o njihovom propalom braku: Otkrio jedan bizaran detalj

Sem Asgari, bivši suprug pjevačice Britni Spirs, gostovao je u podkastu "Sibling Revelry", koji vode Kejt i Oliver Hadson, slavni glumci i inače brat i sestra. Tu je otkrio da je starateljstvo njenog oca bila najčudnija stvar s kojom se morao nositi.

"Jednog dana sam počeo da učim šta to znači, i tad sam pomislio 'Čekaj malo. Mislio sam da sam u Americi. Kako to misliš da nekome starijem od 18 treba dopuštanje roditelja?' To je bila najbizarnija stvar koju sam ikad vidio", komentarisao je Sem.

"Morao sam da budem nježan"

Istakao je da je jedina stvar koju je mogao da uradi bila da joj pruži podršku: "To sam i uradio, dao sam joj koliko god podrške sam mogao. To je bilo iskustvo kroz koje sam morao da budem nježan, jer se lako može desiti da kažeš ili uradiš nešto pogrešno", zaključio je Asgari.

Podsjećamo, Sem i Britni su se vjenčali u junu 2022. godine u kući pjevačice. Prije toga su bili u vezi šest godina, a zahtjev za razvod podnio je Asgari sredinom avgusta 2023. godine, kao razlog navodeći nepomirljive razlike. Njihov brak je trajao 14 mjeseci, a razvod je navodno zaključen na Britnin 43. rođendan.

Britni je bila nevjerna?

Prije nego što je došlo do razvoda, TMZ je objavio da je Sem suočio Britni zbog glasina o njenoj nevjeri. Još uvijek nije poznato da li su te glasine tačne, ali on je povjerovao u njih, što je dovelo do velike svađe, nakon čega se on iselio iz njihove kuće, piše Index.hr.

Krajem novembra, Sem je viđen u Los Anđelesu, držeći se za ruke sa svojom novom djevojkom Bruk Irvin. O njihovoj vezi se već neko vrijeme šuška, ali oni još nisu otkrili prirodu svog odnosa. Mnogi na društvenim mrežama smatraju da Bruk izgleda kao mlađa verzija Britni Spirs.

