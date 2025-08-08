"Taj cirkus je završen": Jovana Pajić bez dlake na jeziku o krahu Zvezda Granda

Jovana Pajić je bez zadrške progovorila o Marijinoj odluci da napusti pomenuto muzičko takmičenje, ali i budućnosti istog.

Pjevačica i nekadašnja zvijezda Granda, Jovana Pajić, vratila se nedavno sa odmora na kom je bila sa Marijom Šerifović i svojom djecom.

Jovana je sada sumirala utiske o dešavanjima na estradi, a na samom početku je otkrila kako im je bilo na ljetovanju.

"Lepo, kratko... Ja vodim život onako kako mi se namjesti. Bilo je sjajno, naravno da je bilo teško, ovaj period je posebno izazovan", rekla je Jovana, a potom istakla da joj je fokus bio da napuni baterije za predstojeća dešavanja.

"Ma kakvi, nisam vidjela bijelu mačku, samo sunčanje, kupanje i spavanje. Počasti me život tako, sve ovo se poklopilo sa mojom djecom, oni su taman bili na nekom kampu i sve se lijepo namjesti u moju korist", rekla je Pajićeva.

"Cirkus je završen"

Jovana se dotakla i odluke njene bliske prijateljice Marije Šerifović da nakon 10 godina napusti žiri "Zvezda Granda".

"Pa zato što je završen taj ciklus sa Saletovim odlaskom, ona je to planirala i ranije, ali je sve došlo onako prirodno. S njegovim odlaskom se ugasila i njena želja da učestvuje u svemu tome, prvenstveno što je isplanirala da neki naredni period provede sa djetetom. To su joj sada primarni razlozi, on je sada primaran, i kako su se na ovom drugom poslovnom planu mijenjale stvari, tako je i ona donosila odluke", objasnila je Jovana.

"To je posao, svako ima svoje razloge"

Jovana se dotakle i fame oko ponovnog pokretanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", kao i činjenice da je nekoliko članova žirija otišlo iz Granda upravo zbog toga.

"Ne, pa to je posao i svako ima svoje razloge zašto donosi neke odluke, jer postoje stvari koje nam služe u ovom trenutku za nešto, a onda kad prestanu, a da mi osjetimo neko zasićenje onda idemo dalje. Važno je i dobro da čovjek sam osjeti kada je vrijeme da ode, a kada je taj ostanak kontra onoga što je za njega dobro. Mislim da u tom svijetu nema nekih emotivnih problema, sem što su se sigurno oni vezali i proveli zajedničke situacije i dane, bar ja bih se vezala jer sam takva po prirodi. Što se posla tiče, to su neki hirurški rezovi", rekla je Jovana koja priznaje da nikada nije razmišljala da ona bude dio takvog formata.

"Iskreno, nisam iskreno nikad ni razmišljala da bih nekad učestvovala u formatu, pa samim tim nisam ni razmišljala kako bih se s kim... Vjerovatno bi to bilo dobro, jer sam prilično pričljiva sigurno bi to bilo zabavno, ali ne znam možda još treba iskustveno da sazrim da bih imala kredibilitet u ocjenjivanju. Muzički svakako, ali da eto stanem rame uz rame sa kolegama koje to rade već godinama. Nije to nešto što me privlači trenutno, ali možda u nekoj budućnosti", rekla je Jovana za Telegraf.