"Misli samo na sebe zbog svoje pohlepe": Pjevačica nije mogla da smisli Teodoru Džehverović, a sad promijenila ploču

Svojevremeno Džehverovićevu nije štedjela, ali danas o koleginici drugačije govori.

Tamara Milutinović i Teodora Džehverović, nekadašnje članice grupe "Đavolice", godinama su bile u centru medijske pažnje, a mnoge su spekulacije vezane za njihov međusobni odnos kružile javnošću. Dok je u prošlosti Tamara otvoreno govorila o navodnom sukobu sa Teodorom, danas je izabrala drugačiji pristup i ne komentariše više svoju bivšu koleginicu na isti način.

"U nikakvim smo odnosima i dalje. Nemamo nikakav odnos. I to je sve što treba da kažem, s obzirom da sam milion puta odgovorila na to pitanje, više mi je stvarno dojadilo, ponavljam se kao papagaj. Ni sa kim nisam u lošim odnosima. Sa svima sam u jako dobra, gajim to i trudim se da to tako i ostane" izjavila je Tamara Milutinović.

Tamara je u jednom trenutku želela i da zakopa "ratne sekire" sa koleginicom.

"Meni je muka više od tog pitanja, šest, sedam godina se već vuče to pitanje i meni je više neprijatno da odgovaram, želim da zatvorim tu temu jednom za svagda. Imam izuzetno lijepo mišljenje o njoj, pratim njenu karijeru, slušam njene pjesme. Nikada se nismo javno posvađale, nas su novinari posvađali" počela je Milutinovićka priču za domaće medije.

"Nikako da se namjesti da se negdje sretnemo, jer su nam i karijere totalno drugačije, putevi i emisije. Voljela bih da se sretnemo i da riješimo to, da i ona kaže da je to riješeno, da tu nema potrebe pričati. Vidi, ona je djevojka koja je bila sa mnom u grupi i mi imamo jako dobre uspjehe iza nas, obje smo uspješne i u ovom trenutku, imamo svoje pjesme, hitove, nastupe, prebukirane smo, nema tu mjesta više svađi" objasnila je pjevačica.

Ipak, istina je da je 2019. godine, Tamara potpuno drugačije pričala o koleginici.

"Moje prijateljstvo sa Teodorom je okončano i ne postoji šansa da se obnovi. Nemam potrebu da komentarišem nekoga kome je bitnije da gleda svoju zadnjicu i misli samo na sebe i zbog svoje pohlepe bez problema bude spreman da izgubi prijatelja. Ta djevojka se meni nije javljala otkad je izašla iz rijalitija, pa zašto bih se ja javila njoj? Samo je pokazala da je spremna na sve da bi dobila to što hoće. Svašta sam čula, a samo je jedna od priča da je preko kreveta došla danas ovdje gdje je. Spremna je da gazi preko mrtvih da dobije ono što želi! Možda ima dobar album, ali kakva je ona zapravo pjevačica?" pitala se Tamara.

Ona je tada potkačila i koleginicu za pjevanje.

"Da li ste vi nekada bili na nekom nastupu gdje pjeva Teodora Džehverović?! Šta ste tamo čuli? Kako pjeva? To je sve na plejbek! Kad vidim pjevačice koje tako nastupaju, zahvaljujem nebesima što nisam takva. Sve sam postigla zahvaljujući svom talentu i glasu. Pjevam isključivo uživo, karijera mi je čista i bez skandala, tako da nema potrebe da komentarišem nekoga ko ni u najmanju ruku ne zaslužuje. U rijalitiju je otkrila sav svoj prljav veš o sebi. Mislim da je dovoljno pokazala ko je i šta je" zaključila je Tamara.

Povodom njenih reči tada se oglasila i Teodora, koja je ostala suzdržana na prozivke bivše drugarice.

"Iskreno, ne zanima me šta Tamara priča o meni. Tu sam odavno stavila tačku i, što se mene tiče, neka samo nastavi. Ne bih detaljisala oko toga" zaključila je Teodora.

