Bogoljub Karić joj namjestio aferu, profitirao lažni ljubavnik: Evo šta je Jelena dobila nakon razvoda od Bojana

Pjevačica Jelena Karleuša odlučila je da objavi raskid sa košarkašem Nikom Jovanovićem, te se sada ponovo priča o njenom burnom ljubavnom životu i brakovima, budući da je Nikola bio prvi muškarac, makar javno, nakon razvoda od Duška.

Poznato je da se Jelena prošle godine sporazumno razvela od supruga Duška Tošića nakon 14 godina braka, što je izazvalo pravu buru u javnosti, a naročito njihove javne svađe, skandali i razmirice.

Brak sa Karićem

Jeleni je ovo bio inače drugi brak, a mnogi su zaboravili da je prije dvije decenije pjevačica rekla "da" nikom drugom do Bojanu Kariću. Njihovo vjenčanje bilo je predstavljeno u javnosti kao "svadba vijeka", a Jelena je neobičnim izborom vjenčanice i tada pokazala da ide ispred vremena.

Šta je Jelena dobila nakon razvoda?

Iako su mnogi mislili da je Jelena profitirala nakon razvoda, istina je da pjevačica nije dobila ni cvonjlka iako nije bio potpisan predbračni ugovor.

Bojan je za Gloriju svojevremeno objasnio zbog čega:

"Nije bilo predbračnog ugovora jer nije bilo ni razloga. Nemam ništa na svoje ime. Sve se vodi na mog oca i stričeve. Dovoljno je što primam veliku platu, lijepo živim i imam za sve što je potrebno."

"Žena koja se uda za mene, da bi dobila kuću od mog oca, mora malo da bude u braku sa mnom, da rodi bar dvoje djece. To je logično, tako sam vaspitan. Ne može posle tri dana da dobije kuću i ode. Ako je sa mnom, ima zaista sve. Jelena je imala i ranije, a sama može da zaradi mnogo, tako da se to pitanje nije postavljalo", objasnio je naslednik imperije Karić.

Lažni ljubavik jedini profitirao?

Ipak, Jelena se prošle godine prvi put dotakla razvoda od Karića i istakla da joj je sve namjestio Bogoljub Karić.

"Bogoljub Karić je bio protiv moje veze sa Bojanom. Čak me je i zabranio na BK TV, iako sam bila njihov ekskluzivac. On je meni i rekao da je protiv naše ljubavi. Lažirao je istraživanja u kojima sam ja posle Madlen Olbrajt najomraženija u Srbiji. On je, naravno, bio najvoljeniji. Objasnio mi je da ja negativno utičem na porodicu Karić. S druge strane, Bojanovi roditelji Sreten i Slavica su mene obožavali. Prozivao je on mene redovno na tim porodičnim ručkovima na kojima je bilo nas 50. Čovjek je sjedjeo na čelu, svi ćute i jedu supu, a Bogoljub se obraća samo meni. Bila sam duboko izdeprimirana", pričala je Karleuša u jednom podkastu, a potom se dotakla i afere telohranitelj.

Ovako danas izgleda Bojan Karić:

"Telohranitelj je dobio auto kako sam čula. Ja sam dobila medijski linč i razvod. Bojana nikada nisam prevarila. Neka je Bojan zdrav i živ i njegova divna porodica", zaključila je na kraju.