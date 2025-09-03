logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kad sam to vidjela": Karleuša otkrila sve javno, spomenula sukobe sa Viki i koleginicama

"Kad sam to vidjela": Karleuša otkrila sve javno, spomenula sukobe sa Viki i koleginicama

Autor Đorđe Milošević
0

Jelena je danas stigla na audiciju za Pinkove zvezde, ali i predstavljanje žirija, koji čini petorka pjevača i pjevačica.

"Kad sam to vidjela": Karleuša otkrila sve javno, spomenula sukobe sa Viki i koleginicama Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Jelena Karleuša porazgovala je sa medijima o aktuelnostima, karijeri, ali i potezu Gorana Ratkovića Raleta, koji tokom pomena Saši Popović, posetio grob njene majke Divne.

Jelena je prvo pozirala okupljenim medijima, a zatim otkrila šta može publika da očekuje od Pinkovih zvezda, spomenula je sukobe sa kolegama i koleginica.

Karleuša je otkrila da je poslala poruku Raletu nakon poteza i da su to stvari koje ona ne zaboravlja.

Pjevačica je takođe istakla da nema loše mišljenje o kolegama iz žirija, već da je to na estradi normalno. Malo se svađaju, mire, sarađuju i tako u krug.

Podsjetimo, u žiriju Pinkovih zvezda će se, osim Jelene, naći Bosanac, Viki, Desingerica i Zorica Brunclik.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pinkove zvezde Jelena Karleuša

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ