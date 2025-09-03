Jelena je danas stigla na audiciju za Pinkove zvezde, ali i predstavljanje žirija, koji čini petorka pjevača i pjevačica.
Pjevačica Jelena Karleuša porazgovala je sa medijima o aktuelnostima, karijeri, ali i potezu Gorana Ratkovića Raleta, koji tokom pomena Saši Popović, posetio grob njene majke Divne.
Jelena je prvo pozirala okupljenim medijima, a zatim otkrila šta može publika da očekuje od Pinkovih zvezda, spomenula je sukobe sa kolegama i koleginica.
"Kad sam to vidjela": Karleuša otkrila sve javno, spomenula sukobe sa Viki i koleginicama
Karleuša je otkrila da je poslala poruku Raletu nakon poteza i da su to stvari koje ona ne zaboravlja.
Pjevačica je takođe istakla da nema loše mišljenje o kolegama iz žirija, već da je to na estradi normalno. Malo se svađaju, mire, sarađuju i tako u krug.
Podsjetimo, u žiriju Pinkovih zvezda će se, osim Jelene, naći Bosanac, Viki, Desingerica i Zorica Brunclik.