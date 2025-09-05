Nikola Jovanović našao se u žiži javnosti nakon veze sa Jelenom Karleušom.

Izvor: Instagram printscreen

Pop zvijezda Jelena Karleuša raskinula je vezu sa 15 godina mlađim košarkašem Nikolom Jovanovićem, a vijest o prekidu objavila je na društvenoj mreži X. U objavi je otkrila da se i Jovanović našao na njenoj listi razočaranja, jasno stavljajući do znanja da je romansi došao kraj.

"Sjećate se one priče od ljetos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vrijeme zajedno, čovjek mi je napisao da 'ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega' i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu. Niti bilo kome drugom sa mog dugačkog spiska razočaranja", bila je iskrena Jelena.

Vidi opis Ko je 16 godina mlađi košarkaš koji je raskinuo sa JK: Živio u Americi, pjevačicu upoznao nakon drame sa Duškom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 7 7 / 7

Ko je Nikola Jovanović?

On je srpski košarkaš koji igra na pozicijama krilnog centra i centra. Rođen je 6. januara 1994. godine u Beogradu, na Vračaru.

Pogledajte fotografije Nikole Jovanovića na terenu:

Vidi opis Ko je 16 godina mlađi košarkaš koji je raskinuo sa JK: Živio u Americi, pjevačicu upoznao nakon drame sa Duškom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Jovanović je prošao mlađe selekcije Crvene zvezde, a proveo je i jednu godinu u Partizanu prije nego što je 2012. otišao u SAD na usavršavanje. Nikola je tri godine proveo u Americi kada se prijavio na NBA draft na kojem nije prošao, pa je svoju šansu u NBA ligi tražio preko ljetnje lige, gde je prvo nastupao za Detroit, pa onda za Los Anđeles lejkerse.

On je 2017. godine potpisao trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. Sa Zvezdom je u sezoni 2017/18 osvojio Superligu Srbije. U avgustu 2018. proslijeđen je na jednogodišnju pozajmicu u Akvila basket Trento. U februaru 2023. potpisao je za belgijski Ostende, kako piše na Vikipediji. U oktobru iste godine prešao je u Antverp džajantse gdje i sada igra.

Upoznali se prije nekoliko godina

Jelenina i Nikolina priča počela je još pre nekoliko godina. U početku su bili samo prijatelji, ali vremenom su se među njima razvile emocije koje su prerasle u nešto dublje. Oni su se upoznali neposredno nakon incidenta sa Jeleninim bivšim suprugom Duškom Tošićem.

"Upoznao ih je zajednički prijatelj. Varnice su sijevnule odmah! Jelena je oduvijek volela mlađe muškarce, a to što je Nikola lijep i zgodan, još uspješan sportista... bilo je samo veliki plus", rekao je izvor i dodao da su tokom perioda kada je Nikola živio i igrao u Meksiku, održavali vezu zahvaljujući redovnoj komunikaciji i snažnoj povezanosti.

"Nikola je u tom periodu živio i igrao košarku u Meksiku, ali su ostali u stalnom kontaktu. Redovno su se čuli, razgovarali, dijelili svakodnevicu na daljinu, što je samo dodatno ojačalo njihov odnos. Jelena ga je podržavala dok je bio u Meksiku, često su se čuli i razgovarali do kasno u noć. Sada, kada je u Italiji, mnogo češće su zajedno, i vidi se da joj prija ta energija koju Nikola donosi u njen život".

Pogledajte još fotografija Nikole Jovanovića:

Izvor: Kurir/ MONDO

februaru 2023. potpisao je za belgijski Ostende, kako piše na Vikipediji. U oktobru iste godine prešao je u Antverp džajantse gde i sada igra.