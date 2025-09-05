"Više se nikad nije javio": Karleuša i srpski košarkaš raskinuli, objavljeno šta joj je napisao u poruci

Košarkaš Nikola Jovanović i Jelena Karleuša više nisu u vezi, potvrdila je pevačica.

Pevačica Jelena Karleuša odlučila je da raskine sa košarkašem Nikom Jovanovićem. Ona je odlučila da otvoreno govori o njemu i njihovom odnosu, a kako navodi Nikola joj je okrenuo leđa u jednom teškom momentu.

Popularna pevačica bila je iskrena na društvenoj mreži "X".

"Dobro je kad ljudi pokažu svoje pravo lice pre ili kasnije, a u ovom periodu mnogi jesu. Ona (Milica Pavlović) nije ništa drugačija od drugih nazovi kolega, saradnika i 'prijatelja'. U poslednjih par godina, zbog mojih stavova, mnogi su mi okrenuli leđa, zabili nož u ista i moje dobro vratili đonom. Spisak bi vas šokirao", napisala je Jelena Karleuša i dodala...

"Od saradnika poput 'Ateljea Trag' koje sam proslavila, mnogih prijatelja koje sam godinama i decenijama izdržavala, oblačila, lečila i dala hleb u ruke, reklamirala frizerske salone, brendove, od pevača koje sam kao lav branila i pomagala da uspeju... Ej! Ljudi su p**ke. Pa čovek kome sam dvoje dece rodila se linču i uvredama pridružio, šta od drugih očekivati",napisala je ona.

Na ovom spisku našao se i košarkaš Nikola Jovanović, sa kojim su je mediji često povezivali.

"Sećate se one priče od letos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vreme zajedno, čovek mi je napisao da 'Ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega' i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu. Niti bilo kome drugom sa mog dugačkog spiska razočaranja", napisala je Jelena Karleuša.

Ona je rekla da je zahvalna do groba svima koji su ostali uz nju, podržavali je i razumelim, a Karleuša će im sve to vratiti.

