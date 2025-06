Karleušina ćerka donijela drastičnu odluku: Ovo je uradila nakon saznanja da joj majka ljubi 16 godina mlađeg

Pjevačica Jelena Karleuša nedavno je u podkastu Bokija Jovanovskog potvrdila da je u vezi sa 16 godina mlađim košarkašem Nikolom Jovanovićem

Izvor: printscreen/Youtube/Boki13

Nika Tošić, mlađa ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, donijela je odluku o promjeni svog izgleda. Ona je na društvenim mrežama objavila svoju fotografiju na kojoj se vidi da ima drugačiju frizuru, tačnije boju kose.

Na fotografiji koju je objavila može se primijetiti da je na svojoj smeđoj kosi izvukla nekoliko crvenih pramenova.

Nika Tošić sa crvenom kosom

Izvor: Instagram printscreen / nika.tosic

Nika je nedavno s ocem i starijom sestrom Atinom provela nekoliko dana na Azurnoj obali, a po povratku se odlučila na ovu promjenu.

Nika Tošić Jelena Karleuša

Izvor: Instagram printscreen / karleusastar

Podsjetimo, njena majka Jelena nedavno je otkrila kako nakon razvoda od Duška ljubi 16 godina mlađeg košarkaša, Nikolu Jovanovića.

"Nikola Jovanović ne želi da bude dio javnog svijeta, i on doživi svaki put na spominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki momak u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svijetla reflektora. Divan je momak i provodim lijepe trenutke s njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je", rekla je JK u podcastu Bokija 13 u Skoplju.