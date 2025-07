"Bože me sačuvaj": Gastoz gledao intimni snimak Anđele Đuričić, ovo je njegova reakcija

Pobjednik Zadruge 8 Elite Nenad Marinković Gastoz, priznao da je odgledao intimni snimak Anđele Đuričić o kom se često pričalo u rijalitiju

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Gastoz je sa Anđelom Đuričić vezu započeo upravo u Zadruzi 8 Eliti, a tokom rijalitija se često pričalo o intimnom snimku njegove djevojke. Kako kaže, on ga je odgledao kada je napustio rijaliti

"Jao Bože me sačuvaj. U jednom minutu sam pogledao sve... Toliko su je ponižavali i gazili zbog toga... Kao da je krala organe. Ne mogu ni da izgovorim ono što bih želio jer nije prikladno za televiziju. Da li sad sve djevojke koje su bile sa mnom ili bilo koje druge koje su bile malo slobodnije sa svojim partnerima i slale video klipove, su najveće fu*****na svijetu? Ja ne mislim tako. To su gluposti", rekao je Gastoz za Pink.rs i dodao:

"Znam da se ona najviše plašila moje reakcije za to, ali mene to stvarno ne interesuje. Presudilo je nešto drugo, a i to drugo je upitno", rekao je Gastoz i ostao misteriozan. Anđela osvojila 50.000 eura, Gastoz 100.000 eura

Na društvenim mrežama su počele da kruže priče da Anđela Đuričić upravo tih 50.000 eura mora da isplati produkciji kao kaznu jer je diskvalifikovana iz "Zadruge 6".

