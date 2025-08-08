logo
Gastoz i Anđela ozvaničili vezu: Uzavrele strasti na plaži u CG, dok im pjevačica im predviđa kraj

Autor Marina Cvetković
0

Iako su nakon izlaska iz rijalitija Elita 7 u javnosti govorili da su "bffs" (najbolji prijatelji), najnoviji snimak koji je Anđela objavila ipak govori da su više od toga.

Gastoz i Anđela ozvaničili vezu: Izvor: Instagram printscreen / andjelaadjuricicc

Pobjednik rijalitija "Elita 8" Nenad Marinković Gastoz i drugoplasirana Anđela Đuričić, opustili su se u njenoj rodnoj Crnoj Gori.

Oni se ne odvajaju jedno od drugog, a njihov strastveni snimak iz jednoj kafićana plaži u Crnoj Gori privukao je veliku pažnju, te dokazao da su više od prijatelja, kako su to do sada izjavljivali.

Dok su plesali nisu skidali osmjehe sa lica, a onda je Gastoz u jednom trenutku snažno privukao Anđelu k sebi i sočno je poljubio. 

Pogledajte još kadrova sa zajedničkog odmora:

Ipak, ne vjeruju svi u njihovu ljubav. Pjevačica i bivša rijaliti učesnica Zorica Marković, koja je bila bliska sa Gastozom, sada je iznijela svoje iskreno mišljenje o njihovom odnosu, ne štedeći riječi.

"Gastoz i ja smo uvijek bili dobri, on je za mene ljudina, tamo ih je sve pre**šao, preveslao ih je kao majmune. Njegova stvar je s kim će da bude, ali mislim da će on i Anđela raskinuti svakako. Ta veza je čista budalaština", kaže Zorica Marković za Informer i dodaje da on nije jedini momak koji je upoznao roditelje Đuričićeve:

"Nije ni prvi ni poslednji koji je upoznao njene roditelje. Ponavljaju se rijaliti priče, imaju fanove, i dan danas mnogi parovi dobro žive od fanova i to baš dobro žive. Održavaju veze samo zbog toga. Ne kažem da to radi Gastoz, ali što, pa nije isključeno, ima pravo. Moje mišljenje je da od te veze nema ništa. Nije on zaljubljen u Anđelu. On vozi svoj život kako treba. Da nije bilo njega, nje ne bi bilo ni na mapi," dodala je Zorica.

