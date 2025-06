"Njeni saradnici mi prijete smrću, šokira me njeno ponašanje": Karleuša iznijela detalje odnosa sa Milicom Pavlović

Jelena Karleuša je prokomentarisala to što je njeno ime izostavljeno sa spiska gostiju na koncertu Milice Pavlović, pa iznijela detalje o prijetnjama njenih saradnika.

Pop zvijezda Jelena Karleuša je pred nastup u poznatom beogradskom lokalu prokomentarisala sve aktuelnosti iz svog života, pa se dotakla i odnosa sa nekadašnjom prijateljicom Milicom Pavlović.

Pred publikom pojavila sa novom pink frizurom i u kristalnom kostimu, koji je više otkrivao nego pokrivao njeno nikad zgodnije tijelo, pa je tako dodatno sinoć zagrijala tropsku noć u Beogradu.

Jk je prokomentarisala to što je njeno ime izostavljeno sa spiska gostiju na koncertu Milice Pavlović, ali se pojavila u odjavnoj špici u njenom dokumentarcu.

"Zna se ko sastavlja spisak. Jako mi je čudno i šokantno svo to njeno ponašanje. To je njeno pravo, i pravo svakog da na sve dobro uzvrati kako god želi. Čudno je i šokantno svima, ali ako Milica misli da tako treba... Želim joj svu sreću u daljoj karijeri. Ja nikada ne bih izbacila sa spiska nekog svog gosta, bilo ja dobra sa nekim ili ne. Ako me je neko uvažio i došao na moj koncert, pobogu... Glupa priča. Ne znam šta se sa njom dešava i zašto to radi. Vjerovatno ima neke svoje razloge i žao mi je zbog toga. Doživjela sam strašne stvari od njenih saradnika, prijetnje smrću. Očekivala sam u najmanju ruku da me onako ženski, kolegijalno, ako ne prijateljski odbrani, ali to se nije desilo i tu sam već vidjela da nešto nije u redu. Milici želim svu sreću. Ne znam zašto više ne pjeva naš duet na nastupima, možda joj se ne sviđa i nije hit. Možda ima i previše svojih hitova, pa joj ne treba i ovaj. Ja ga pjevam, nisam izbacila njen dio ni njen glas," ispričala je Karleuša.

