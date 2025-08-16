Ubacio i svog dilera droge Marka u dokumentarac: Najzločestiji glumac Holivuda iznio sve karte na sto na Netflixu

Čarli Šin otkriva svoje najmračnije tajne u novom Netfliksovom dokumentarcu "aka Charlie Sheen".

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Glumac Čarli Šin, koji je skoro osam godina trijezan, odlučio je pred svoj 60. rođendan koji je 3. septembra, da se konačno suoči sa svojom burnom prošlošću obilježenom drogom, brojnim ženama, prostitutkama, razvratom i problemima sa zakonom.

Dvodjelni Netfliksov film "aka Charlie Sheen" ("Poznat kao Čarli Šin"), u režiji Endrua Rencija stiže 10. septembra, a glumac obećava da će otvoriti baš svako poglavlje svog života.

Pogledajte prvi trejler:

trejler za dokumentarac aka Charlie Sheen Izvor: Youtube / Netflix

"Kada nosiš puno srama, on te guši. Sam sam zapalio fitilj, a moj život se pretvorio u sve ono što nije trebalo da bude", priznao je glumac u trejleru koji je nedavno objavljen.

Rekao je i da će u dokumentarcu otkriti stvari koje je obećao da će podijeliti samo sa svojim terapeutom. Posebno emotivan trenutak nastaje kada govori o razočarenju koje je priredio svom slavnom ocu, glumcu Martinu Šinu.

"Ne mogu da zamislim da sam na njegovom mjestu. Zaista sam povrijedio ljude koje volim", rekao je kroz suze.

Čarli Šin plače dokumentarac

Izvor: Instagram printscreen / Netflix

Jedan od najšokantnijih trenutaka donosi Šinov bivši diler Marko, koji potvrđuje da su glumčeve priče o pušenju ogromnih količina kreka i te kako istinite.

Samoproklamovani "tabloidni crni oblak" 2011. godine izgubio je unosan posao u sitkomu "Dva i po muškarca", gdje je zarađivao 1,8 miliona dolara po epizodi, nakon što je u samo godinu dana treći put završio na rehabilitaciji.

Čarli Šin zna šta se sve govorilo o njemu i konačno je spreman da prizna istinu. U režiji Endrua Rencija, dokumentarac "aka Charlie Sheen" prati njegovo odrastanje u Malibuu, lagan uspon do zvjezdane slave, i dramatičan pad, sve pred očima javnosti. Sa zapanjujućom jasnoćom koju je stekao tokom više od sedam godina trijezvenosti, Šin otvoreno govori o temama i događajima o kojima nikada ranije nije javno pričao.

Kroz izuzetno iskrene intervjue sa članovima porodice, prijateljima i kolegama sa seta među kojima su Deniz Ričards, Hajdi Flajs, Džon Krajer, Šon Pen, Ramon Estevez, Bruk Miler, Kris Taker i njegov diler droge Marko, najluđi trenuci Šinovog života ponovo se proživljavaju sa sirovim emocijama i izuzetnom toplinom, stvarajući portret čovjeka sa manama, čija sklonost ka samouništenju na kraju ipak nije mogla da pobijedi divlju ljubav i oproštaj koje inspiriše kod onih koji su mu najbliži.

