Zorana Mićanović reagovala zbog bivšeg fudbalera: Pjevačica otkrila da li je u vezi sa sinom Bobana Rajovića

Sin Bobana Rajovića i bivši fudbaler Andrija, je sa društvom prisustvovao nastupu Zorane Mićanović u Budvi, nakon čega su krenule spekulacije o navodnoj vezi.

Par je nakon Zoraninog nastupa izašao zajedno u provod, a tim povodom se oglasio i Boban Rajović i u šali rekao da će njegova supruga mladoj pjevačici pjevati “sikter”.

Sada se ovim povodom oglasila i Zorana Mićanović i demantovala navode da su u vezi.

Na novinarsko pitanje da li ima partnera Zorana je rekla: "Ne, iako su mediji pisali... Pored koga god da stanem uvijek se nešto napiše, ali ja sam sama".

Zorana se potom osvrnula na prijateljstvo sa Andrijom.

"Cijenim Bobana Rajovića i njegovog sina, mi smo super, veliko poštovanje prema njima, ali smeta mi kada mediji to pišu. Prvo, ne znam da li taj dečko ima djevojku, da li je u nekoj emotivnoj vezi... I da li sam možda ja u nekoj emotivnoj vezi, a pišu tako neke naslove. To što smo mi možda bili u isto vrijeme na istom mjestu, ne znači da smo u vezi".

