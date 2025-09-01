logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zorana Mićanović reagovala zbog bivšeg fudbalera: Pjevačica otkrila da li je u vezi sa sinom Bobana Rajovića

Zorana Mićanović reagovala zbog bivšeg fudbalera: Pjevačica otkrila da li je u vezi sa sinom Bobana Rajovića

Autor Dragana Tomašević
0

Zorana Mićanović otkrila detalje o sinu Bobana Rajovića

Zorana Mićanović reagovala zbog bivšeg fudbalera Izvor: Instagram/zorana_micanovic_official

Sin Bobana Rajovića i bivši fudbaler Andrija, je sa društvom prisustvovao nastupu Zorane Mićanović u Budvi, nakon čega su krenule spekulacije o navodnoj vezi.

Par je nakon Zoraninog nastupa izašao zajedno u provod, a tim povodom se oglasio i Boban Rajović i u šali rekao da će njegova supruga mladoj pjevačici pjevati “sikter”.

Ovako izgleda sin Bobana Rajovića:

Sada se ovim povodom oglasila i Zorana Mićanović i demantovala navode da su u vezi.

Na novinarsko pitanje da li ima partnera Zorana je rekla: "Ne, iako su mediji pisali... Pored koga god da stanem uvijek se nešto napiše, ali ja sam sama".

Zorana se potom osvrnula na prijateljstvo sa Andrijom.

"Cijenim Bobana Rajovića i njegovog sina, mi smo super, veliko poštovanje prema njima, ali smeta mi kada mediji to pišu. Prvo, ne znam da li taj dečko ima djevojku, da li je u nekoj emotivnoj vezi... I da li sam možda ja u nekoj emotivnoj vezi, a pišu tako neke naslove. To što smo mi možda bili u isto vrijeme na istom mjestu, ne znači da smo u vezi". 

(Telegraf, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zorana mićanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ