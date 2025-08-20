logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zorana Mićanović postaje snaha Bobanu Rajoviću? Uhvaćeni u ljubavnom zanosu, fudbaler odlijepio za pjevačicom

Zorana Mićanović postaje snaha Bobanu Rajoviću? Uhvaćeni u ljubavnom zanosu, fudbaler odlijepio za pjevačicom

Autor Marina Cvetković
0

Andrija Rajović, sin pjevača Bobana Rajovića, navodno je "bacio oko" na mladu pjevačicu Zoranu Mićanović.

Zorana Mićanović postaje snaha Bobanu Rajoviću? Uhvaćeni u ljubavnom zanosu, fudbaler odlijepio za p Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen

Mladi fudbaler, koji je sad angažovan i kao Bobanov poslovni saradnik, nedavno je s društvom bio na Zoraninom nastupu u Budvi, gdje se oduševio izgledom mlade pjevačice.

"Andrija je pao na prvu na Zoranu. Baš mu se sviđa i on to i ne krije. To veče kad je Zorana pjevala u Budvi, on joj je kupio buket ruža koji joj je dao na sceni. Nju je taj gest oduševio, pa su se cijelu noć tokom njenog nastupa smješkali jedno drugom. Posle nastupa su razmijenili kontakte i dogovorili su se da se vide i sjutra veče, i da zajedno izađu u provod", priča izvor Kurira.

Evo kako izgleda Andrija Rajović:

"Onu su zajedno otišli na nastup Tee Tairović, a cijelo veče su se grlili i bili jako prisni. Trudili su se da ne privlače pažnju, ali kako to već uvijek biva, ljudi su ih primijetili i odmah je počelo da se šuška da je nova ljubav na pomolu. Ne mogu da tvrdim da su zajedno, ali da je Andrija odlepio za pjevačicom, jeste. Uostalom, slike i snimci govore više od 1.000 riječi", rekao je sagovornik.

Pogledajte:

Pogledajte

00:10
Zorana i Rajović se muvaju
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Podsjetimo, Zorana je bila u vezi sa MC Stojanom, a prošlog ljeta se pričalo da je u ljubavi s vlasnikom jednog poznatog kluba na crnogorskom primorju.  

Inače, Zorana i ovog leta radi punom parom, a nedavno je na jednom nastupu za samo tri sekunde pjesme "Doručak" uzela čak 2.000 eura. Taj snimak postao je viralan i izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama.

Evo kako je to izgledalo:

@nastupi_poznatih00Zorana Micanovic Daj mi jednu Lila ❤️#zoranamićanović#zoranamicanovic#zorana#uzivo#nastup#balkan#balkantiktok#balkanmusic#viral#viral_video#viralvideo#foryou#foryourpage#fyp♬ original sound - nastupi_poznatih

(Kurir / MONDO)   

Možda će vas zanimati

Tagovi

zorana mićanović boban rajović andrija rajović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ