Zorana Mićanović postaje snaha Bobanu Rajoviću? Uhvaćeni u ljubavnom zanosu, fudbaler odlijepio za pjevačicom

Andrija Rajović, sin pjevača Bobana Rajovića, navodno je "bacio oko" na mladu pjevačicu Zoranu Mićanović.

Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen

Mladi fudbaler, koji je sad angažovan i kao Bobanov poslovni saradnik, nedavno je s društvom bio na Zoraninom nastupu u Budvi, gdje se oduševio izgledom mlade pjevačice.

"Andrija je pao na prvu na Zoranu. Baš mu se sviđa i on to i ne krije. To veče kad je Zorana pjevala u Budvi, on joj je kupio buket ruža koji joj je dao na sceni. Nju je taj gest oduševio, pa su se cijelu noć tokom njenog nastupa smješkali jedno drugom. Posle nastupa su razmijenili kontakte i dogovorili su se da se vide i sjutra veče, i da zajedno izađu u provod", priča izvor Kurira.

Evo kako izgleda Andrija Rajović:

"Onu su zajedno otišli na nastup Tee Tairović, a cijelo veče su se grlili i bili jako prisni. Trudili su se da ne privlače pažnju, ali kako to već uvijek biva, ljudi su ih primijetili i odmah je počelo da se šuška da je nova ljubav na pomolu. Ne mogu da tvrdim da su zajedno, ali da je Andrija odlepio za pjevačicom, jeste. Uostalom, slike i snimci govore više od 1.000 riječi", rekao je sagovornik.

Pogledajte:

Pogledajte 00:10 Zorana i Rajović se muvaju Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Podsjetimo, Zorana je bila u vezi sa MC Stojanom, a prošlog ljeta se pričalo da je u ljubavi s vlasnikom jednog poznatog kluba na crnogorskom primorju.

Inače, Zorana i ovog leta radi punom parom, a nedavno je na jednom nastupu za samo tri sekunde pjesme "Doručak" uzela čak 2.000 eura. Taj snimak postao je viralan i izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama.

Evo kako je to izgledalo:

(Kurir / MONDO)