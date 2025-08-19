Zorana Mićanović za tri sekunde uzela 2.000 eura: Lijepi 500 eura na čelo, pojavio se snimak sa slavlja

Dok se većina njenih kolega žali na lošu sezonu i manjak nastupa, kod nje nema zime.

Izvor: Instagram/zorana_micanovic_official

Poznato je da je mlada pjevačica Zorana Mićanović "maher" za veselja i privatne proslave, a snimak koji se nedavno pojavio na mrežama to je još jednom i pokazao.

Zorana je pjevala na jednom veselju na kom je uzela za tri sekunde 2.000 eura.

Dok se većina njenih kolega žali na lošu sezonu i manjak nastupa, kod nje nema zime, o čemu svjedoče i brojni snimci sa nastupa.

Od bakšiša kupila 3 stana

Srpska pjevačica Zorana Mićanović (20), jedna je od najtraženijih pjevačica na veseljima u inostranstvu. Na jednom romskom slavlju joj je čak ponuđeno i da se uda - za 200.000 eura, a zahvaljujući brojnim tezgama, pjevačica je uspjela da se stambeno obezbijedi.

Zorana ima čak tri stana, a na početku karijere je naišla na brojna osporavanja. Otvoreno je govorila o psihičkom nasilju koje je trpela od vršnjaka kada se tokom školovanja takmičila u "Zvezdama Granda".