Potresna poruka na grobu Saše Popovića: Suzana se slomila pred svima, pogledajte šta su mu ostavili

Danas je na Bežanijskom groblju održan pomen Saši Popoviću, na kojem se udovica Suzana Jovanović obratila okupljenima potresnim riječima

Na Bežanijskom groblju u Beogradu danas je održan šestomjesečni pomen nekadašnjem direktoru Grand produkcije Saši Popoviću, koji nas je napustio u martu ove godine.

U 12 časova udovica Suzana Jovanović i njihova ćerka Aleksandra i sin Danijel, prijatelji i kolege, okupili su se da odaju pomen estradnom magu.

Među okupljenima su bili Dragan Kojić Keba, Dejan Ćirković Ćira, Goran Šljivić, Vesna Milanović, Ana Bekuta, Viki Miljković sa Taskeom, Snežana Đurišić, Dragana Katić, Zoran Pejić Peja, kao i Goran Ratković Rale, a svi su primijetili da se na pomenu nisu pojavile ni Lepa Brena, ni Ceca Ražnatović ni Jelena Karleuša.

Nakon što se udovica Suzana obratila okupljenim prijateljima i medijima, i zahvalila na podršci i poštovanju porodice u najbolnijim trenucima, kamere su snimile i potresnu poruku koju je nosio Sašin prijatelj, koja je nakon toga spuštena na cvijeće donijeto na pomen.

Pored cvijeća i vijenaca, na groblju je istakla se poruka: "Sale, nikada te nećemo zaboraviti. Tvoja Grand produkcija".