"S njom bih obrisala patos": Kačavenda bez dlake na jeziku o novoj učesnici Elite, "krimi ženi" devedesetih

Autor Dragana Tomašević
0

Milena Kačavenda otkrila da li ulazi u novu sezonu Pinkovog rijalitija Elita.

ilena Kačavenda otkrila da li ulazi u novu sezonu Pinkovog rijalitija Elita Izvor: Instagram screenshot/Srbija_showbizz

Rijaliti učesnica Milena Kačavenda uslikana je danas ispred zgrade Pink televizije, zbog čega se pretpostavilo da ulazi u Elitu 9. Ipak, učesnica je demantovala da ćemo je gledati ove sezone, a potom otkrila i šta misli o pojedinim novim učesnicima.

"Nisam došla da potpšem ugovor, da ne mislite da ulazim u Elitu 9. Došla sam da provjerim da li su mi postavili šator iza, jer u "Narod pita" gostujem skoro svakog dana", našalila se Milena, pa otkrila da li postoji šansa za nastavkom takmičenja u pomenutom rijalitiju.

"U ovom trenutku ne postoji šansa za povratkom u Bijelu kuću. Super sam se snašla. Bolje mi je kada sam tamo, jer mi je sve tu. Imamo isplaniran dan, emisije, šetnje... Ovdje mi je problem i sa kolima i saobraćajem kada dolazim kako bih dala intervju, takođe dolazim često u "Narod pita", nikako da se odmorim. Nisam ni na odmoru bila", rekla je Kačacenda.

Milena je potom otkrila i šta misli o novim učesnicima, pogotovo Ivi Stupar:

Izvor: Instagram/Printscreen/srbija_showbizz

"Videla sam ko sve ulazi, neke žene iz devedesetih. Žao mi je što ne ulazim da sa njima obrišem patos",  dodala je Milena, misleći na Ivu Stupar. 

(Alo, MONDO)

Milena Kačavenda Elita

