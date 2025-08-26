"S njom bih obrisala patos": Kačavenda bez dlake na jeziku o novoj učesnici Elite, "krimi ženi" devedesetih

Milena Kačavenda otkrila da li ulazi u novu sezonu Pinkovog rijalitija Elita.

Izvor: Instagram screenshot/Srbija_showbizz

Rijaliti učesnica Milena Kačavenda uslikana je danas ispred zgrade Pink televizije, zbog čega se pretpostavilo da ulazi u Elitu 9. Ipak, učesnica je demantovala da ćemo je gledati ove sezone, a potom otkrila i šta misli o pojedinim novim učesnicima.

"Nisam došla da potpšem ugovor, da ne mislite da ulazim u Elitu 9. Došla sam da provjerim da li su mi postavili šator iza, jer u "Narod pita" gostujem skoro svakog dana", našalila se Milena, pa otkrila da li postoji šansa za nastavkom takmičenja u pomenutom rijalitiju.

"U ovom trenutku ne postoji šansa za povratkom u Bijelu kuću. Super sam se snašla. Bolje mi je kada sam tamo, jer mi je sve tu. Imamo isplaniran dan, emisije, šetnje... Ovdje mi je problem i sa kolima i saobraćajem kada dolazim kako bih dala intervju, takođe dolazim često u "Narod pita", nikako da se odmorim. Nisam ni na odmoru bila", rekla je Kačacenda.

Milena je potom otkrila i šta misli o novim učesnicima, pogotovo Ivi Stupar:

Izvor: Instagram/Printscreen/srbija_showbizz

"Videla sam ko sve ulazi, neke žene iz devedesetih. Žao mi je što ne ulazim da sa njima obrišem patos", dodala je Milena, misleći na Ivu Stupar.

(Alo, MONDO)