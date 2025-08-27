"Pretukla sam dečka, nije smio da me prijavi": Šok ispovijest učesnice Elite 9, ulazi zbog para za silikone

Buduća učesnica "Elite 9" Sandra Todić kaže da je prebila dečka nakon što ju je ismijavao pred društvom.
Sandra Todić je nova učesnica rijalitija Elita, koja tvrdi da je prebila dečka. Ona tvrdi da je čak nije ni prijavio policiji ih straha, a u rijaliti ulazi kako bi zaradila za silikone, ali i salon koji planira da otvori kada se sve završi.
"Ne volim previše da pričam o sebi, više volim da djela pokažu to ko sam. Živjela sam neko vrijeme u hotelu, zarađivala sam od Tiktoka. Napunila sam 25 godina nedavno. Imala sam dosta para, pa sam živjela u hotelu jer mi se jednostavno svidjelo. Ne dam na sebe, konflikte ne volim, osim kad treba da se branim", rekla je Sandra i dodala:
"Slabo sam pratila prethodne sezone rijalitija, ne plašim se nikoga svakako. Za ljubav sam otvorena, ali ako se desi. Neću ništa da pričam za sada".
"Malo je falilo da završim u zatvoru"
"Imala sam dosta problema, ali o tome će se čuti. Malo je falilo da završim u zatvoru, pretukla sam dečka i bilo je zeznuto. Počeo je da me vređa pred društvo, ja sam takva i samo sam skočila odjednom i desilo se. Šta da mu radim. Nije smio da me prijavi policiji, da ga ponovo ne prebijem".
"Staviću petice u grudi"
Sandra tvrdi da su velike grudi za nju pravi izbor.
"Kad budem izašla potrošiću novac na operacije, želim dobre silikone. Planiram i da otvorim salon neki, vidjećemo kako će sve to da teče. Ne podržavaju me roditelji sada da uđem u rijaliti, ali vjerujem da će to vremenom da se promijeni kako bude rijaliti odmicao.