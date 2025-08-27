logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pretukla sam dečka, nije smio da me prijavi": Šok ispovijest učesnice Elite 9, ulazi zbog para za silikone

"Pretukla sam dečka, nije smio da me prijavi": Šok ispovijest učesnice Elite 9, ulazi zbog para za silikone

Autor Dragana Tomašević
0

Buduća učesnica "Elite 9" Sandra Todić kaže da je prebila dečka nakon što ju je ismijavao pred društvom.

"Pretukla sam dečka, nije smio da me prijavi": Šok ispovijest učesnice Elite 9 Izvor: YouTube/ screenshot/ SrbijaShowbizz

Sandra Todić je nova učesnica rijalitija Elita, koja tvrdi da je prebila dečka. Ona tvrdi da je čak nije ni prijavio policiji ih straha, a u rijaliti ulazi kako bi zaradila za silikone, ali i salon koji planira da otvori kada se sve završi.

"Ne volim previše da pričam o sebi, više volim da djela pokažu to ko sam. Živjela sam neko vrijeme u hotelu, zarađivala sam od Tiktoka. Napunila sam 25 godina nedavno. Imala sam dosta para, pa sam živjela u hotelu jer mi se jednostavno svidjelo. Ne dam na sebe, konflikte ne volim, osim kad treba da se branim", rekla je Sandra i dodala:

"Slabo sam pratila prethodne sezone rijalitija, ne plašim se nikoga svakako. Za ljubav sam otvorena, ali ako se desi. Neću ništa da pričam za sada".

"Malo je falilo da završim u zatvoru"

"Imala sam dosta problema, ali o tome će se čuti. Malo je falilo da završim u zatvoru, pretukla sam dečka i bilo je zeznuto. Počeo je da me vređa pred društvo, ja sam takva i samo sam skočila odjednom i desilo se. Šta da mu radim. Nije smio da me prijavi policiji, da ga ponovo ne prebijem".

"Staviću petice u grudi"

Sandra tvrdi da su velike grudi za nju pravi izbor.

"Kad budem izašla potrošiću novac na operacije, želim dobre silikone. Planiram i da otvorim salon neki, vidjećemo kako će sve to da teče. Ne podržavaju me roditelji sada da uđem u rijaliti, ali vjerujem da će to vremenom da se promijeni kako bude rijaliti odmicao.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Elita rijaliti učesnica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ