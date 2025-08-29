Prije 20 godina bio najpoželjniji pjevač, a onda se povukao: Danas mu brat krade slavu, opasan je frajer

Pjevač Bojan Marović ne krije da mu je brat Boris najveća podrška.

Izvor: Instagram printscreen/bojanmarovicofficial

Kada se pojavio na muzičkoj sceni, Bojan Marović je preko noći postao miljenik publike, a mnoge djevojke su potpuno poludjele za njim. Ipak, malo ko zna da pjevač ima i rođenog brata koji takođe pleni izgledom i harizmom.

Pjevač je svoj veliki proboj napravio prije tačno 20 godina, kada se pojavio na festivalu Sunčane skale u Herceg Novom sa emotivnom pjesmom "Više te nema", koja mu je odmah donijela ogromnu popularnost i lansirala ga pravo na muzički vrh.

"Kad sam došao u Beograd dočekao me je horor. Dočepali su me se menadžeri i onda su me tako pljačkali, da sam recimo na Akademiji jeo sendviče iza drugih ljudi koliko sam bio gladan, a uveliko sam bio na televiziji, zvijezda, autogrami, slikanje i sve. A kući sam išao depresivan i nikakav, samo zato što to nije svijet kakav sam zamišljao. Radio sam non-stop, koncerti, svirke, a kad dođem kući nisam imao ništa, ni centa, sve su uzimali za sebe. Otimali su i onda pričali razne priče. Drago mi je što ti ljudi više nisu menadžeri i što ni jednog klinca više neće unesrećiti", ispričao je Bojan Marović jednom prilikom za domaće medije.

U najtežim trenucima imao je veliku podršku porodice, a ne krije koliko mu brat znači.

"Nemoj posle da kažete da nemam zgodnog brata", rekao je Bojan još kada je Boris odlučio da se oproba u manekenskim vodama. "Prije nekoliko godina počeo je da se bavi manekenstvom. Iskreno, ne razumijem se baš u taj posao, ali koliko vidim, dobro mu ide. Snima reklame, spotove", rekao je nedavno Bojan.

Bojan je otkrio da li je brata već angažovao u nekom od spotova

"Već je bio u spotu za pjesmu 'Kao da si tu', a zašto da ne ponovo", zaključio je Marović za Grand.

Pogledajte fotografije Borisa i Bojana Marovića: