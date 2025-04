BOJAN MAROVIĆ, EMIL FETAHOVIĆ I NENO MURIĆ NA ,,BEOGRADSKOM PROLEĆU”! Marović poslao snažnu poruku

Prestižni festival ,,Beogradsko proleće” održaće se 24. aprila 2025. godine.

Izvor: Instagram/bojanmarovicofficial/screenshot

Osamnaest izvođača sa regionalne pop scene predstaviće se sa svojim kompozicijama u MTS Dvorani, među kojima su Bojan Marović, Emil Fetahović i Neno Murić.

Neno Murić, prepoznatljiv raskošan glas porijeklom iz Rožaja, drugi po redu na scenu stiže sa kompozicijom ,,Jedino moje”. Iza muzike i teksta stoje Nevena Buča, Jelena Buča i Vladimir Uzelac, dok aranžman potpisuje Dušan Alagić.

Boje Crne Gore braniće i Bojan Marović pod rednim brojem 10, sa pjesmom ,,Idem, odlazim”. Muziku i tekst potpisuje Dušan Alagić, koji je, zajedno sa Dušanom Krsmanovićem, radio i aranžman.

Poslednji festival na kojem se pojavio jedan od najpoznatijih naših pop pjevača, jeste Montesong, ali kao autor pjesme mlade nade Anastasije Koprolčec. Iako su mnogi priželjkivali da Bojana vide na sceni, to se nije desilo, pa nas je zanimalo da li ima u planu da se naredne godine bori za titulu predstavnika naše države na Eurosongu.

,,Smatram da je Anastasija jedna od najtalentovanijih mladih ljudi koje Crna Gora ima, i naravno da sam to podržao. Što se tiče samog mog pojavljivanja na Montesongu, možda nekada, ali konkretno sada u ovim okolnostima i na ovaj način, zaista nemam ambiciju. U ovom trenutku ipak treba raditi za druge ljude i podržati sami festival u svakom trenutku kada je u pitanju autorski rukopis”, kazao je Bojan Marović.

A zašto se na Beogradskom proleću nije pojavio sa autorskom pjesmom, što je bilo očekivano, objasnio je:

,,Beogradsko proleće je jako lijep festival sa dobrom organizacijom. Dušan Alagić i ja sarađujemo mnogo godina, tako da je prirodan sled događaja da on bude autor i ove pjesme. Da budem iskren skroz do kraja, imao sam svoju pjesmu, ali kad sam čuo njegovu, više mi se dopala za takmičenje na ovom festivalu”.

Dodao je i da pjesma nema rok trajanja, već ako je dobra, trajaće vječno.

,,Na svakom Beogradskom proleću sam radio pjesmu koja je živjela i nakon festivala. Jako je važno da to što radite ima smisla”.

Spomenuo je i Crnogorske izvođače, te im poručio da se aktiviraju oko samih festivala, koji god da je u pitanju, a konkretno za Beogradsko proleće istakao je da je lijepo stati uz tako velika imena i legende, a svaki izgovor značio bi ,,opravdati nerad”.



Nedugo nakon njega, pod rednim brojem 13, na scenu izlazi Emil Fetahović iz Rožaja sa pjesmom ,,Tvoje ime”. Muziku i aranžman potpisuje Almir Ajanović, dok je tekst djelo njega i Ane Odžak.

Podsjećamo i da je Emil Fetahović 2023. godine osvojio drugo mjesto na Ohridskom festivalu sa pjesmom ,,Ljubomora” a da li ovog puta cilja na visok plasman ili mu je ipak važniji dobar utisak, odgovorio je:

,,Ubijeđen sam da za uspjeh pjesme nije bitan plasman na takmičenju, pa tako je i u mom slučaju. Potrudiću se da vokalno dam svoj maksimum. Lijepo je biti nagrađen, ali najveća pobjeda je kada pjesma dođe do publike. To iskreno svi mi pjevači priželjkujemo i za to se iskreno borimo”.